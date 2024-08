Cronograma de recolección de residuos

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que la recolección de residuos perecederos domiciliarios (bolsitas) no se efectuará con normalidad en la jornada del jueves 8 del corriente, en la que se aplica asueto administrativo municipal, ante la festividad del Santo Patrono de la ciudad, Santo Domingo de Guzmán

De esta manera, NO se recolectarán residuos perecederos (bolsitas) en toda la ciudad, ni productos de carpido y escombros en la zona correspondiente a esta jornada; mientras que el día miércoles 7 no se efectuará la recolección de reciclables en la Zona IV.