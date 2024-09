Créditos tasa cero de hasta $5 millones para emprendimientos

Se halla abierta hasta el próximo lunes la convocatoria para la presentación de proyectos.

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que se encuentra abierta hasta el próximo lunes 30 del corriente la convocatoria para la presentación de proyectos para acceder a créditos a tasa cero de hasta $ 5 millones para emprendimientos, del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Con esta herramienta de financiamiento se busca potenciar emprendimientos, acompañar en el inicio de la producción, colaborar en la mejora de los procesos productivos y potenciar la escala de producción que les permita consolidarse; priorizándose a emprendedores que no hayan accedido o no puedan acceder a créditos bancarios e emprendedores que ya hayan accedido a esta línea en ediciones anteriores.

DESTINATARIAS/OS

Personas humanas o jurídicas:

Formalmente constituidas e inscriptas ante AFIP y ARBA (con un mínimo de 3 meses y un máximo de 4 años de desarrollo de la actividad)

Cuya sede productiva y proyecto se encuentre en la provincia de Buenos Aires;

Que posean cuenta bancaria en el Banco Provincia de Buenos Aires;

Que cuenten con una carta aval de apoyo o respaldo de una organización intermedia (por entidades del sector público nacional, provincial o municipal, y/o por universidades o centros de estudio)

Que estén inscriptas en ActiBA

Que cuenten con certificado MiPyME

QUEDAN EXCLUIDAS DEL PROGRAMA:

Actividades primarias (por ejemplo: agropecuaria, agricultura familiar, producción de miel a granel)

Servicios profesionales (contadores, gestores, veterinarios, odontólogos, etc.)

Alojamiento temporario

Construcción

TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR

Se podrán presentar proyectos que contemplen inversiones en:

INVERSIÓN PRODUCTIVA

Activos fijos: maquinaria y/o partes de maquinaria, equipamiento vinculado con la ejecución del proyecto. NO SE FINANCIAN RODADOS.

Activos intangibles: gastos de registro para la protección de propiedad intelectual, licencia de software, almacenamiento en servidores, etc.

Gastos de consultoría: servicios profesionales requeridos para llevar adelante el emprendimiento (hasta un 30% del monto total del crédito).

Capital de trabajo

Adquisición de insumos, materiales, materias primas y/o bienes intermedios (hasta un 50% del monto total del crédito. En el caso de solicitar, por ejemplo, $1.500.000 en crédito, el máximo a solicitar para capital de trabajo podrá ser de $750.000).

No se financian productos para su reventa, esto es, sin agregado de valor por parte del emprendedor/emprendedora.

CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO

Monto del crédito: hasta 5 millones de pesos ($5.000.000)

Tasa de interés: 0%

Período de gracia: entre 6 y 12 meses.

Plazo para devolución del crédito: hasta TREINTA Y SEIS (36) meses.

Garantías: Personales

POR CONSULTAS

[email protected].