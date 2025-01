Cooperativas eléctricas hablaron sobre la pelea política por las tasas municipales: “Somos el jamón del sándwich”

Las cooperativas eléctricas quedaron en medio del fuego cruzado entre Nación, provincia y distritos por el cobro de tasas municipales en boletas de luz.

La cruzada iniciada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, contra los gobiernos provinciales y locales por incluir el cobro de tasas municipales en las boletas de luz puso a las cooperativas eléctricas en medio de una feroz disputa política y judicial.

Es que la resolución del gobierno nacional de prohibir el cobro de tasas municipales en las boletas para reducir el costo de las tarifas de luz chocó con la resistencia de la gestión de Axel Kicillof y de varios de los municipios afectados, quienes apelaron al marco regulatorio bonaerense para intentar que la justicia mantenga los conceptos en las facturas.

Al fragor de esa pelea política, las cooperativas eléctricas bonaerenses fueron intimadas por el gobierno de Javier Milei para que saquen los “conceptos ajenos” a riesgo de ser objeto de multas y sanciones.

tarifas municipales tienen que mantenerse en las facturas de luz o deben facturarse por Walter Valle gerente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, consideró que las cooperativas se encuentran en medio de una pelea de la política: “En ese caso somos el jamón del sándwich: Nosotros somos agentes de percepción de normativas de organismos que tienen facultades, como son los Concejos Deliberantes en cada municipio para establecer tasas. Al igual que también los establece la provincia con los tributos provinciales y hasta la nación con el IVA” advirtió.

“Nosotros tenemos que aplicar lo que la normativa establece. No somos quienes para decir qué tributo va y qué tributo no va.” remarcó. Evidentemente, acá hay una pelea de jurisdicciones donde la nación, pero la provincia y los municipios se tienen que formar acuerdo o eventualmente, si no hay consensos, la justicia tiene que establecer qué debemos hacer nosotros los distribuidores

La tasa de alumbrado público y la visión de las cooperativas

Su par de Coopelectric Olavarría, Alberto Miotti, hizo una salvedad respecto a la denominada tasa de alumbrado, incluida en la Ley provincial 10.740 (la norma lo considera un concepto eléctrico propiamente dicho).

“Yo, particularmente, charlando de la municipalidad con el intendente interino- por Federico Aguilera- y parte de su gabinete- hablábamos de la importancia que el alumbrado público permanezca en la factura porque hace a la cobrabilidad. Esto también es una realidad” consideró.

Y recordó que en el caso del municipio de Olavarría “la tasa de cobrabilidad de los servicios urbanos cayó con los aumentos de tarifas” dijo.

“Si el alumbrado baja en cobrabilidad, se pone en riesgo el sostenimiento del servicio, porque lo tiene que pagar el municipio. En la medida que el municipio se le caen los recursos por cobrar eso, ¿de dónde lo sacan? Entonces, entramos en un círculo vicioso. O se pierde calidad, o cada vez los que pagan abonan más para cubrir a los que no pagan” opinó.

Desde las cooperativas, también vieron con buenos ojos la continuidad del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias. “Esto permite que lo que se recauda se define para solventar los mayores costos que tienen las cooperativas básicamente rurales”.

“La decisión de la provincia es un mantenimiento de tarifas para que cualquier ciudadano con el mismo servicio pueda pagar, en cualquier lugar, a los mismos costos. Porque obviamente, una cooperativa rural o una que cubre grandes extensiones no tienen los mismos costos” explicaron. (Infocielo)