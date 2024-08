Coninagro: Solo tres de las 19 economías medidas por la entidad muestran signos de recuperación

El caso de aves, mantiene el amarillo por segundo mes, mayormente por la evolución de los precios mayoristas respecto de la inflación.

(NAP) Solo tres de las 19 economías regionales medidas en junio por CONINGRO mostraron una recuperación ya sea por una mejora en los precios o por un aumento de la demanda.

En tanto, solo tres actividades: bovinos, aves y algodón, mostraron en el sexto mes del año una leve recuperación, mientras que trece actividades productivas mostraron para el período en análisis baja demanda interna, costos de producción elevados y precios, muy estancados.

“Vemos algunos cambios en la actividad bovina que venía en rojo por la suba de precios y el resto de las actividades mantienen su color, por eso vemos que el arroz, el algodón y las hortalizas están en verde.Bovinos sigue en amarillo, mientras que cítricos, forestales y granos siguen en rojo”, detalló Silvina Campos Carles, economista de Coninagro.

Producto por producto

El algodón se encuentra en amarillo (por segundo mes) principalmente porque recupero producción, pero mantiene precios bajos.

Esta actividad busca financiar la nueva siembra y la incorporación de tecnología. El arroz está en verde por quinto mes consecutivo, ya que continua la recuperación de variables: precios, superficie, producción y exportaciones.

Sin embargo, entre los productores se comenta que hay preocupación por el aumento en el costo de la energía para el riego y la pos cosecha, sobre todo en el tratamiento que recibe el grano después que sale del campo.

El caso de aves, mantiene el amarillo por segundo mes, mayormente por la evolución de los precios mayoristas respecto de la inflación y una ecuación de costos estable. El resto de los indicadores no son muy alentadores.

Esta actividad está muy activa buscando abrir nuevos mercados y destinos. Sin embargo, la competencia de Brasil es muy fuerte.

La producción de carne bovina o vacuna cambió de verde a amarillo en este mes. Esta mejora se debe a la suba de precios de las categorías de novillo y ternero (categorías que se toman para el indicador de precios).

Sin embargo, el resto de las variables no muestra mejoras significativas. Se aclara que el dato de stock, si bien es rojo, según los especialistas no es tan rojo como se esperaba, con lo que no refleja una tan mala noticia: el número negativo refleja el impacto en el nacimiento de terneros post estrés nutricional de las vacas (y del rodeo en general) por la sequía del año pasado.

El caso de los cítricos dulces (naranjas, mandarinas y pomelos) muestra un color rojo, al igual que los últimos cuatro meses.

“La causa es porque los precios crecen pero a menor ritmo que la inflación, sumado a la suba de los costos de almacenaje y logística. Por el lado de la producción, ya el USDA muestra estimaciones negativas por las recientes heladas”, consignó el informe.

La producción forestal, muestra un color rojo, al igual que los últimos cuatro meses. Pese a la suba de precios internos, los destinos se encuentran con baja demanda. La construcción y la exportación están estancada.

“Los precios de referencia (INTA Concordia y colegio de ingenieros de Misiones) pareciera que aún no tracciona. La producción de granos (trigo, soja, maíz, girasol, cebada y sorgo) sigue en rojo donde hace ya más de un año. Las razones son los bajos precios en pesos y la menor exportación”, añadió el trabajo que se publica todos los meses.

Las hortalizas siguen en verde por segundo mes consecutivo, aunque sed mantiene la volatilidad de precios.

La producción de leche mantiene el rojo, acumulando más 12 meses en este color. Si bien los precios promedio SIGLEA están por arriba de la inflación, los litros producidos por tambo caen significativamente en términos interanuales.

Por otro lado, la La exportación láctea está creciendo en volumen, pero poco en valor. Esta actividad tiene mucha heterogeneidad, con lo que se están observando (a grandes rasgos) dos dinámicas en paralelo: la venta de tambos por baja producción o edad del tambero, costos energéticos y dificultades en la generación de reservas forrajeras; y también de innovación e inversión para superar esta crisis. Parece ser un momento bisagra.

La producción de mandioca mantiene el color rojo, ya que muestra precios muy por debajo de la inflación. La producción de maní está por segundo mes consecutivo en amarillo, ya que los precios se estancaron, al igual que las exportaciones.

Con respecto a la producción de miel, se profundiza el rojo por precios muy bajos, siguen los problemas productivos y muy baja exportación. También está en rojo, junto a la producción ovina, donde todos los indicadores son negativos.

La producción de peras y manzanas está en rojo por bajos precios, costos elevados. Compensa levemente la mejora en las exportaciones.

La producción porcina (carne de cerdo) pasó del amarillo el mes pasado al rojo, por el estancamiento significativo de precios que sufrió la principal categoría: el capón.

La producción de vino y mosto mantiene el rojo por más de un año, combinando precios por debajo de la inflación, menor consumo interno y menor exportaciones.

Se observa una recuperación en la producción respecto de la campaña anterior, pero no llega a compensar.

En el caso de la vitivinicultura se repite la preocupación en el sistema productivo por los altos costos de la electricidad (en los casos donde hay pozo), y también en las bodegas para el estacionamiento y frío, luego de la elaboración.

En el caso de la yerba mate, por último, se mantiene el rojo observado, acumulando tres meses. La razón es la baja en los precios al productor (hoja verde, antes del secadero y molino). Se comenta que no hay muchas razones en la actualidad para pensar que este punto se revierta(Noticias AgroPecuarias).