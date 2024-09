Compras on line: botón de arrepentimiento

¿Sabías que el “Botón de arrepentimiento” debe estar incluido en los sitios de ventas on line?.

Si realizaste una compra por internet y te arrepentiste, o simplemente no te gusta lo que

compraste, podes utilizar la opción de este botón de arrepentimiento para devolverlo y recuperar lo

abonado.

Recordá que no es necesario explicar el motivo por el que se realiza la devolución.

No aplica para productos perecederos.

Si tenés dudas o necesitas más orientación, comunícate con nosotros al teléfono 2317 610000 interno 160, o al correo electrónico: [email protected].

OMIC 9 de Julio – Libertad N.o 934 – 9 de Julio