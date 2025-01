¿Cómo mantener el césped en verano?

Para mantenerlo y preservarlo es hay que tomar ciertos recaudos.

En este espacio van unos consejos para manejar variables como control de malezas, riego, momento y altura de corte.



​Riego: Debe ser bien temprano o la tardecita, en abundancia y

uniformemente, clave para sortear los momentos de mayor

insolación (menos quemado de hojas y muerte de plantas).



Corte: Lo recomendable es hacerlo cada 5-7 días a una altura de 5 centímetros,.De este modo se logra conservar humedad y no perdemos plantas. Una forma

sustentable de conservar un buen césped es por el método Mulching (corte y triturado finamente), realizado con máquinas que tienen cuchillas y chasis especiales que generan

corrientes y remolinos de aire que no dejan caer el pasto hasta que esté triturado.

Para que resulte efectivo este corte no debemos dejarlo crecer mucho ya que se juntará mucho material y sombreara el colchón, haciéndolo amarillar y hasta pudiendo provocar su muerte.

Varias son las ventajas:

​- No mandamos al relleno sanitario algo que tiene mucho valor biológico.

​- Es un abono balanceado de liberación lenta, constante y duradera,

​mejor que los fertilizantes derivados de petróleo.

​- En cuestiones medioambientales, se reduce la erosión y mejora la

​eficiencia en el uso del agua por disminuir la evaporación.



Si no contamos con esta herramienta, al no triturarse, el pasto tardará un poco más en descomponerse.

Si tenemos gramíneas (Grama, Kikuyo, Festuca), lo que no sea estas especies serán malezas (Rama Negra, Diente de León), existen en el mercado herramientas manuales que las extraen de manera fácil.