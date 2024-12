Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio en el celular

Entrar al administrador de archivos del teléfono, que puede denominarse “Archivos” o “Gestor de archivos” dependiendo del modelo. Ir a Almacenamiento interno o Almacenamiento principal. Dirigirse a la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de esta carpeta hay subcarpetas como Imágenes, Vídeos, Audios y Documentos. Elegir los archivos o carpetas que desea borrar y presionar la opción Eliminar.

Este proceso vacía los datos que funcionan como una papelera de WhatsApp. Los archivos eliminados ya no ocuparán espacio en el dispositivo y no podrán recuperarse, así que hay que asegúrese de borrar únicamente lo que no se necesita.