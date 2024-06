Club Atlético San Martín arriba hoy a sus 83º aniversario: Se destacan logros institucionales, deportivos y suma de socios

Hoy martes 18 de junio, el Club Atlético San Martín de la ciudad de 9 de Julio arriba a su 83º aniversario de vida institucional y deportiva.

La entidad nació en el año 1941 producto de un debate entre amigos visionarios, que dieron vida a una institución social y deportiva que con el paso de los años ha cobrado gran importancia en la ciudad para el desarrollo deportivo de miles de personas en estos 83 años.

Los tiempos económicos no son fáciles, pero ello no quiebra la visión que sostiene a Club San Martin. Desde la Comisión Directiva, socios, colaboradores, sub comisiones, hinchas hacen que el “Santo” esté presente en la vida de los nuevejulienses y de las entidades.

Cuenta con seis disciplinas y recibe a más de 800 deportistas

En Club San Martin, hoy a 83 años la entidad ofrece seis disciplinas deportivas como lo son Futbol (mayor, inferiores y Senior), Hockey (femenino, masculino y Mamis), Tenis (Menores y adultos ambos sexos), Patín, Judo y Vóley, recibiendo en sus instalaciones cada día a más de 800 deportistas.

Obras en distintas áreas del Club

Durante el último año el Club ha avanzado para dar la culminación a una de sus obras como es el Polideportivo, donde ya se practican disciplinas como lo son el Vóley, Patín y Judo.

Paralelamente a ello, desde la Sub Comisión de Futbol Infantil, se trabaja en el re acodamiento del césped de la Cancha Auxiliar “Salvador Marrafino”, la que sobre finales del 2023, también le fue colocado un sistema lumínico, que permite trabajar en horas nocturnas. En el lugar está previsto la construcción de vestuarios y un SUM para uso de las inferiores.

En lo futbolístico, el Club desarrollo con éxito una nueva edición del Baby Futbol, con centenares de chicos y familias que disfrutaron de las cálidas noches de diciembre.

La Sub comisión de futbol Infantil, está trabajando en la nueva edición de la Copa Sanmartiniana, el torneo de futbol de invierno que se desarrolla en el mes de julio.

Una gran alegría para Club San Martin, fue este año la promoción de los ex jugadores del Club, Agustín Molina, Felipe García en Sarmiento de Junín y Facundo Meli, que, del equipo juninense fue cedido al Club Agropecuario de Carlos Casares.

En materia de futbol, Club San Martin será representado en el Futbol Senior que organizará la Liga Nuevejuliense de Futbol. Grandes jugadores que pasaron por nuestros equipos de Primera División, vienen siendo parte en el último tiempo en torneos dejando en los primeros lugares de cada campeonato a nuestro Club. Creemos que en esta nueva etapa se repetirá esa imagen.

El Hockey que sigue creciendo en su juego, siendo uno de los equipos muy competitivos tanto en Femenino como Masculino en la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires. Sus jugadoras y jugadores, representaron en la última edición a 9 de Julio, en Juegos Bonaerenses. En lo institucional, se han colocado luces a la cancha de Hockey, y se prevén mas obras, donde la Sub Comisión de Hockey tiene un importante trabajo de hacer crecer este deporte y las obras en el Club.

En Tenis, la actividad ha crecido en cantidad y calidad, donde se cuenta con profesores que dan clases tanto para, niños, jóvenes y adultos en varones y mujeres. Hoy se cuenta con más de 140 socios jugadores que pasan por las seis canchas del Tenis de San Martin, quienes además de disfrutar de este deporte, también se suman a los torneos de cada fin de semana, lo que es muy aprovechado por sus socios.

En el Polideportivo, la vuelta al Vóley, le está permitiendo a esta disciplina contar con dos canchas de vóley, y el entrenamiento de más de 50 jugadores, tanto menores como Maxi, y cada fin de semana, el Polideportivo, es escenario de torneos regionales con equipos que provienen de la zona. La disciplina es coordinada por el Prof. Gustavo Santilli.

En Patín, el trabajo de las profesoras Virginia Sosa y Yesica Pittatori ha logrado mantener un grupo estable de patinadoras desde los tres años, y de 16 en adelante, hoy son más de 70 patinadoras que pasan cada semana en sus entrenamientos y shows artísticos de patín que se realiza.

Otro deporte que ha crecido en el Club, ha sido el Judo, que través de un trabajo coordinado por el profesor Santiago Falco, en el último tiempo además de crecer en deportistas en el judo, sus integrantes han clasificado a Juegos bonaerenses, en torneos provinciales y nacionales, y recientemente han logrado un sub campeonato nacional en Sub 18 Femenino en Carlos Paz, por parte de Alma Falco, e Isaías Cambello en un quinto lugar. A su vez Santiago Falco, integro la selección argentina en un sudamericano, del que clasifico en el tercer lugar.

Como parte del trabajo que tiene esta actividad en Club San Martin, en marzo último se desarrolló el Torneo Provincial Apertura de Judo, que convoco a más de doscientos judocas de toda la provincia y otras provincias

En lo institucional

También en San Martin durante este último año, se trabajó en una nueva obra de gas, se realizaron las habilitaciones del Salón de Fiesta y del Polideportivo, y luego de un arduo trabajo de Comisión Directiva, se recuperó la Personería Jurídica del Club.