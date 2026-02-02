Causa Paladino: absuelta por apelación de sentencia

En el marco de la causa N.º ME-211-2021-8031, caratulada “Paladino, Estela María s/ estafa procesal y uso de instrumento público falso en concurso ideal – Nueve de Julio ‘B’”, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes, integrada por los doctores Agustín Muga y Oscar Reggi, confirmó la sentencia apelada. Dicha resolución ratificó la absolución libre y sin costas de Estela María Paladino respecto de los delitos de estafa procesal y uso de documento público falso, en concurso ideal, por los cuales había sido acusada.

Por su parte, el particular damnificado, Sr. Primo Casciola, notificado de dicha resolución el 13 de enero de 2026, interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.