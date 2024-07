Cambio Climático: “Las vacas enfrían el planeta”

En esta semana, en el marco de la Expo Rural 2024, directivos de la entidad se reunirán en la Rural con diputados y senadores para avanzar sobre un proyecto de Ley referida al mercado de carbono.

(NAP) En el marco de la 136ª Expo Ganadera 2024, que se desarrolla en Palermo hasta el 28 de julio, una de las actividades que atrajo la atención de productores, público en general y técnicos, fue el Foro de Genética Bovina en donde a través de diversas presentaciones se analizaron diferentes aspectos de la ganadería argentina y el futuro que se viene

Unas de las presentaciones estuvo a cargo de Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y un especialista en sustentabildidad.

Este viernes, Costamagna fue uno de los disertantes en el Foro de Genética Bovina, con especial hincapié en el cambio climático y la ganadería.

Una de sus frases de cabecera es “Las vacas enfrían el planeta”, desmitificando que la ganadería es contaminante del medio ambiente.

“Básicamente lo que estamos diciendo es que con ganadería es posible tener sistemas productivos que remuevan carbono del aire y lo dejen fijado en algún lugar. Puede ser el fruto de un árbol, un pastizal o el suelo, aumentando la materia orgánica del suelo. Y esa forma sería una solución al cambio climático”, enfatizó en declaraciones a Agro del Sur.

Para el ruralista: “Esto no es nuevo. Se presentó en 2015, el mismo año que se firmó el Acuerdo de París, y lo presentó Francia. Pero después fue políticamente incorrecto usarlo, porque a nadie le convenía que los agricultores globales tuvieran un sistema que capture carbono. Había que vender pantallas solares, vender aerogeneradores, pensar en los autos eléctricos y generar tecnología para los países desarrollado. Resultó ser que todas estas soluciones parciales no impiden el aumento de la temperatura global y ahora la mirada se fija en los servicios basados en naturaleza que se pueden dar con ganadería y que sin la ganadería no se pueden dar”.

En el mismo sentido, explicó : “Ese es un concepto claro. Lo que está calentando el planeta es la fotosíntesis vieja que quedó capturada y es petróleo y gas y la pusimos en la atmósfera. La fotosíntesis nueva, un desarrollo tecnológico de la naturaleza milenario, muy complejo, de alta tecnología, es la que está enfriando el planeta. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tener sistemas productivos capaces de aumentar la fotosíntesis todos los años, mantener un nivel alto todos los años independientemente que tengamos sequía, inundación, granizo, viento, heladas. Tenemos que ser mejores agrónomos, mejores veterinarios para lograr eso”.

Respecto a la posición de los productores agropecuarios en el tema, dijo “Los productores lo están empezando a entender, pero tiene que aparecer quién pague por esto. Si no aparece quién pague por esto, lograr esto va a ser muy difícil. Los costos de implementación de un proyecto de carbono son bastante importantes, depende del registro que uno haga. Lleva mucho tiempo, recién a los tres años se puede empezar a cobrar, con lo cual es una inversión larga en el tiempo por los métodos tradicionales. Por eso la Sociedad Rural Argentina, como una entidad gremial empresarial, decide hacerlo para sus socios, para los no socios, y achicar estos tiempos, debatir la metodología y tratar de entregar el certificado muchísimo antes que cualquier otro registro”.

Deforestsación

Respecto a la normativa de Unión Europea (UE) sobre la deforestación en el reglamento 1115/2023, Costamagna indicó que el primer problema que tiene el bloque “es con sus importadores, que dicen yo por qué tengo que pagar una multa por el origen de la mercadería. O sea que ellos tienen una discusión interna. A su vez tienen 14 países en la misma Europa que le están diciendo no sé si nosotros podemos cumplir esto. Pedíselo a los de afuera, pero a nosotros no”. Y sumó: “Estados Unidos no dijo que no, que era lo que

Esperábamos, que les dieran más tiempo y esa no es una buena noticia, porque quiere decir que va a aceptar. A eso decimos el cliente tiene la razón y si le queremos seguir vendiendo a Europa y esta normativa no cambia, el Mercosur se va a tener que adaptar. Argentina toma un camino como sector privado de tener una respuesta integral de toda la cadena, tanto para soja como para ganado bovino”.

Decisiones políticas

Cotamagna ilustró que en el ámbito de la Rural hay una Comisión de Acción Legislativa y se reúnen todos los días”.

Informó además que “La semana que viene vamos a tener una reunión acá con diputados y senadores por una posible ley del mercado de carbono que ordene la posibilidad de hacer proyectos de carbono en Argentina. Veremos si lo logramos. Lo estamos trabajando con el Ejecutivo y con los legisladores de todos los bloques. Es un proyecto de ley que no toca ningún interés, sino que ordenaría cómo tendría que hacer alguien para tener un proyecto y poderlo cobrar”(Noticias AgroPecuarias).

Fuente: Agro del Sur