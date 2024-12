Bragado: Crecen las quejas contra el IOMA: “Kicillof y toda su cúpula son responsables”

La decisión del titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, de romper en octubre el convenio con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA) dejó a 20 municipios del interior en una situación crítica, entre ellos el distrito de Bragado, desde dónde Amalia Ester D’Angelo, docente y afiliada de la mutual provincial, expresó su indignación por las limitaciones en servicios médicos esenciales y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof.

“IOMA nos descuenta el 4,6% de nuestros ingresos, pero no podemos gozar de los beneficios. A esta edad, cuando más necesitamos medicamentos, estudios y consultas médicas, estamos desamparados”, enfatizó la afiliada de la obra social que nuclea, entre otros, a los estatales bonaerenses.

Según relató D’Angelo, hace tres meses que tanto ella como su esposo no pueden realizarse los controles de salud anuales debido a la abrupta interrupción de las prestaciones en la localidad bonaerense. “La obra social sigue descontándonos, pero no tenemos ninguna respuesta. Los médicos dejaron de atender de un día para el otro”, explicó la beneficiaria.

En este contexto, la afiliada responsabilizó directamente al gobernador Axel Kicillof, en vísperas de su visita a Bragado, y a la dirigencia política provincial ante el silencio y la falta de respuestas. “Estamos atados de pies y manos. Nadie se preocupa, nadie responde. Yo, en este caso, lo hago responsable a él y a toda la cúpula política que lo rodea, sean del partido que sean”, apuntó.

Bragado es uno de los distritos más afectados por el conflicto sanitario entre IOMA y FEMEBA, ya que los 11.000 usuarios de la obra social bonaerense quedaron a cargo de solo cinco médicos que atienden en el Hospital Municipal San Luis, el nosocomio local que, según los vecinos, se encuentra al borde del colapso debido a la alta demanda de los pacientes.

Al respecto, la afiliada sostuvo que los cinco profesionales que siguen atendiendo por IOMA en el hospital municipal, ocupan cargos estratégicos dentro del mismo y están vinculados políticamente con el intendente peronista, Sergio Barenghi, mientras que el resto del personal médico sigue sin acordar con la entidad provincial, lo que agrava la situación de los afiliados.

“No tenemos médicos de cabecera. Dependemos de la telemedicina, que solo permite gestionar dos recetas por mes. Si surge algo más, ya no tenés cómo resolverlo. En el hospital local te derivan o te dicen que vuelvas en dos días, aunque sea algo urgente como un ataque de apendicitis”, detalló D’Angelo con preocupación.

Este se ha convertido en uno de los principales reclamos que afecta a los afiliados de la región, quienes se vieron obligados a buscar atención en otras ciudades cercanas. En esa misma línea, D’Angelo advirtió sobre las dificultades de los pacientes que no pueden trasladarse a otras localidades para recibir atención.

Sin embargo, la vecina aseguró que quienes pueden viajar a otras localidades por atención médica también se encuentran con restricciones arbitrarias. “Cuando presentamos la credencial, nos dicen: ‘Ah, no, vos sos de Bragado, y Bragado no paga’. Entonces no nos atienden”, denunció con indignación.

En este marco, la afiliada cuestionó la falta de “igualdad”, ya que en ciudades vecinas los médicos atienden a los residentes sin cobrar adicionales, pero no ocurre lo mismo con los pacientes de Bragado. “En Alberti y Chivilcoy no te cobran si sos de allá, pero si vas de Bragado, sí. Es una discriminación hacia nuestra ciudad”, afirmó.

Por último, la afiliada bragadense lamentó la falta de una acción colectiva para visibilizar la crisis del IOMA y la pasividad de los sindicatos. “No somos capaces de movilizarnos, y eso me preocupa mucho. Hoy nos pasa a nosotros, mañana le pasa a otro. No puede ser que seamos tan pasivos y nos dejemos pasar por arriba”, manifestó.

En Bragado, la crisis de prestaciones del IOMA también movilizó a la concejala de la Unión Cívica Radical (UCR), Lilian Labaqui, quien señaló la insuficiencia de médicos, la sobrecarga del Hospital Municipal y la inacción de los gremios frente a una situación que considera insostenible.

Frente a este panorama, la edil radical convocó a los bloques opositores de la Unión Cívica Radical, el PRO, Acción para el Desarrollo y Unidos por Bragado para presentar un proyecto en el Concejo Deliberante y exigir que el gobernador Axel Kicillof interceda en el conflicto y restablezca el convenio interrumpido con FEMEBA.

“La decisión del directorio provoca incertidumbre y malestar entre los afiliados, ya que el cese de dicha prestación significa la falta de acceso a la atención de profesionales médicos de distintas especialidades”, dictaminaron los concejales opositores.