Alcaraz venció a Djokovic en la final del Australian Open

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) se convirtió este domingo en el nuevo campeón del Abierto de Australia luego de ganarle en la final al serbio Novak Djokovic (4°) por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 2 minutos de juego. Con solo 22 años, se convirtió, además, en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams.

El encuentro comenzó mucho mejor para el serbio, quien tuvo un primer set perfecto en el que pasó por arriba a su oponente para imponerse con un cómodo 6-2.

Luego, Djokovic comenzó a cometer muchos errores, situación que fue aprovechada por Alcaraz para quebrarle el servicio en dos ocasiones y quedarse con el segundo parcial con un contundente 6-2.

El tercer set fue similar, ya que Djokovic siguió enlazando muchos errores no forzados, mientras que Alcaraz estaba cada vez más confiado. Esto le permitió al español volver a quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con dicho parcial con un sólido 6-3.

En el último set, Djokovic tuvo una muy buena reacción. Incluso llegó a tener un punto de quiebre para ponerse 5-4 y saque en su poder, pero volvió a cometer un error no forzado y vio cómo se esfumaba aquella chance.

Finalmente, Alcaraz consiguió el quiebre que le dio el triunfo en el duodécimo game, para estampar el 7-5 definitivo, tras poco más de tres horas de juego.

Este título le permitió a Alcaraz convertirse en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slam (el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open), con 22 años y 272 días, dejando atrás el récord del estadounidense Don Budge, quien lo había hecho con 22 años y 363 días.

Esta fue la séptima consagración en un Grand Slam para Alcaraz, quien ya había ganado el US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 y 2025.

En su camino hacia la final, Alcaraz derrotó previamente al australiano Adam Walton, el alemán Yannick Hanfmann, el francés Corentin Moutet (32°), el estadounidense Tommy Paul (19°), el australiano Alex de Miñaur (6°) y el alemán Alexander Zverev (3°).

Un sueño cumplido

Alcaraz aseguró que la conquista del título que llevaba “mucho tiempo buscando” supone un sueño cumplido y el premio a un trabajo sostenido, tanto a nivel tenístico como mental. Preguntado por la posibilidad de aspirar a todos los grandes en una misma temporada, Alcaraz fue prudente y recalcó que su enfoque pasa por “ir torneo a torneo”, sin adelantarse a escenarios futuros y centrándose en la preparación inmediata.

“Ha sido un no parar, pero es una sensación increíble. Cada vez que vengo aquí lo hago con la mentalidad de trabajar lo máximo posible para intentar ganar el torneo. En años anteriores no salió bien, pero por fin ha llegado este año”, señaló el español, que reconoció que levantar este trofeo era un objetivo recurrente en su carrera.

Alcaraz explicó que el partido cambió a partir de pequeños detalles. “El tenis puede cambiar por un punto, un golpe o una sensación. En el primer set jugué muy bien, pero enfrente tenía a un Novak increíble. En el segundo, algunos errores suyos me dieron calma y creí que el partido podía cambiar si me mantenía fuerte mentalmente”, analizó.

El murciano admitió que el triunfo tiene un valor especial por el contexto previo, marcado por dudas externas sobre su nivel. “Era una situación nueva para mí, con mucha gente hablando y dudando. Este año llegué con más hambre y ambición, fuerte mentalmente. Significa muchísimo para mí”, afirmó.

Sobre su rival, actual número cuatro del ránking ATP, Alcaraz destacó la vigencia del serbio. “Lo que está haciendo es inspirador. Está poniendo su cuerpo y su mente para seguir compitiendo al máximo nivel. En la final jugó un tenis increíble y está preparado para seguir ganando grandes torneos”, subrayó, antes de desvelar que ambos se felicitaron tras el partido en un gesto de “respeto”.

En cuanto a los objetivos futuros, el español evitó mirar demasiado lejos. “Hablar de ganar los cuatro grandes en un año son palabras mayores. La mejor manera de afrontarlo es ir uno a uno. El siguiente es Roland Garros, un torneo muy especial para mí. No quiero ponerme presión, solo trabajar duro y llegar preparado”, indicó.

Alcaraz también reconoció la importancia de su equipo en el éxito logrado. “Han sido claves. Me han pedido paciencia, fortaleza mental y aceptar tanto lo bueno como lo malo. Hemos visto una mejora clara durante semanas y eso nos ha llevado a jugar un gran tenis”, dijo.

Finalmente, reflexionó sobre el momento que vive su carrera. “A veces no te das cuenta de lo que estás consiguiendo porque el circuito no para. He aprendido a vivir el momento, disfrutar y valorar lo difícil que es ganar. Sé que estoy haciendo historia con algunos títulos y es un honor poner mi nombre en los libros”, concluyó.

Reconocimiento de Nole

Por su parte, Djokovic elogió a Alcaraz tras la derrota, al reconocer que se midió a “uno de los mejores jugadores” contra los que ha competido a lo largo de su carrera y que le obligó a rendir su mejor tenis. “Siempre es un placer enfrentarme a él porque, sin duda, es uno de los mejores jugadores a los que me he medido en mi carrera. Te hace jugar tu mejor tenis para poder vencerlo”, afirmó Djokovic en rueda de prensa, todavía con el sabor amargo de la derrota, pero satisfecho por el nivel mostrado durante buena parte del encuentro.

El serbio explicó que durante set y medio consiguió imponer el plan que había trabajado, aunque reconoció que el partido cambió en momentos clave. “Las cosas cambian en el deporte. Uno o dos golpes pueden modificar el impulso del partido y eso fue lo que ocurrió”, señaló, visiblemente decepcionado por no haber podido mantener las sensaciones del primer set, que calificó como “uno de los mejores” que ha disputado en los últimos años.

Djokovic evitó entrar en cuestiones físicas o de salud para no restar méritos a su rival. “No me gusta hablar de esas cosas porque puede parecer que busco excusas o que quito crédito al ganador. Hoy Carlos ha sido el justo vencedor”, subrayó, antes de destacar la capacidad del español para ajustar su táctica y elevar su nivel a medida que avanzaba el duelo.

Pese a la derrota, el serbio hizo un balance positivo de las últimas semanas, al considerar un “logro increíble” haber alcanzado la final y quedarse “a un par de sets” de levantar el título. “Después de una derrota siempre queda una sensación amarga, pero tengo que estar contento con el resultado y con el nivel que he mostrado”, añadió.

Sobre Alcaraz, Djokovic fue más allá del análisis puntual del partido y se deshizo en elogios hacia su rival. Destacó su evolución física, mental y táctica, así como su constante voluntad de mejorar. “Tiene el paquete completo. Es un jugador que no se conforma, que siempre busca progresar, y esa es la mentalidad de un campeón”, afirmó.

El serbio concluyó con una reflexión personal, asegurando que seguirá creyendo en sus opciones de competir por los grandes títulos. “Mientras esté compitiendo es porque creo que puedo hacerlo. Voy a seguir empujando y ver si tengo otra oportunidad”, sentenció.