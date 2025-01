Agua, como cuidarla

Estos días cobró importante el cuidado de un recurso escaso cómo es el agua potable, algunas cosas qué podemos hacer son:

(por Ing Agr. Flor Cespedes)

* Él césped y las plantas transpiran, generan humedad ambiente, es por ellos qué hay qué ver la altura de corte en el caso del pasto.

* Reguemos las plantas pero NO en una palanga u cantero a tierra desnuda, pongamos un manto de pasto seco u hojas para qué no se nos evapore.

* Empezemos a entender de la importancia del arbolado, veamos las temperaturas en la foto. A muchos les molesta juntar sus hojas en poco tiempo y lo mochan en la época de poda. Es por ellos qué:

– Pensemos bien antes de podar una planta, busquemos asesoramiento.

– Él árbol a elegir debe tener muchos beneficios y no sólo preocuparnos por si nos va a levantar la vereda.

* Buscamos más cemento en nuestras veredas para qué no nos ensucien las mascotas o para me no nos crezca pasto, agravándose así el calentamiento del planeta (tema para otro artículo)

* Un caño de agua, cuerito de canilla o cabezal perdiendo nos puede generar humedad en la pared y así nos obligará a adelantar el arreglo de la misma, ésto es mucho más caro.

* Mucho podemos hacer por cuidar un recurso finito, en esto todos debemos ayudar para qué logremos el mejor resultado.

Un humilde aporte de esté medio.