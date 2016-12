Ya tengo lista la cartita para el arbolito

(Por: Patricia Gorza)

Hola Papá Noel, viste que raro que se pone todo con esto de la tecnología, de repente resulta que todos somos todo. Ante la menor queja nos sale el médico, con esto del Google pones, dolor en el tobillo derecho y te salen así como quince mil ochocientas patologías (en casi todas te morís) y después unas 700 mil recetas de que hacer para que no nos duela más, en la mayoría el riesgo es que se nos engangrene la pata y nos la corten.

Las chicas son todas modelos…. si, si, modelos, todas en pose de, mira que tengo escoliosis en la columna, creo yo que es escoliosis porque si no, no me explico cómo hacen para tener ese arco entre la espalda y la cola. La tecnología nos convirtió en la revista CARAS, te muestro la casa, el auto, los chicos, lo felices que somos y lo bien que nos va, claro que las visitas al psicólogo o psiquiatra no las publicamos, no sería de buen gusto.

¡Somos todos periodistas, cortamos, pegamos y publicamos noticias importantísimas! Por ejemplo que el planeta melcuchito está orbitando más cerca y eso nos hace más sensibles, o que un gato en Transilvania es vegetariano y ese tipo de cosas.

Somos todos Psicólogos, y ahí nos da por andar colgando cartelitos con frases re profundas que nos enseñan a vivir porque parece que en la vida real no sabemos.

Somos todos licenciados en ciencias políticas, ninguno sabe muy bien que catzo en la constitución pero…. de Perón y no Perón sabes todo lo que se opina.

Somos todos economistas, la última vez que nos cerró una cuenta fue con el último aguinaldo que pusimos al día la tarjeta, pero lo de este país es fácil un poquito acá otro por allá y listo….

¡Y somos todos amigos!!! Una cosa de locos lo que nos queremos todos, aunque en la calle si nos cruzamos nos hacemos como que no nos vemos pero yo creo que debe ser por vergüenza no más.

Bueno Papa Noel, si te describo todo lo que somos por aca no término más y lo mío es cortito. Dos cositas nada más, yo se que por ahí para vos es más simple que te pida un perfume, o ese vestido que vi el otro día en la vidriera o de ultima los calzones rosas de esos que me regala mi vieja todos los años para ver si nos da mejor suerte. Mis dos deseos son TOLERANCIA y PASION.

Papá Noel te pido que nos regales un poco de tolerancia a todos los argentinos, un poquito no mucho, con un poquito cada uno por ahí dejamos de atacarnos entre nosotros por cosas en las que además no tenemos nada que ver, salvo que tener ideales, convicciones o esperanzas nos convierta en corruptos e infames traidores a la patria. Con lo de la tolerancia te voy a insistir mucho, es mas ya les pedí a los chicos que en sus cartitas también te pidan, por ahí si somos muchos pidiendo… no sabes de las cosas que fuimos capaces los argentinos cuando dejamos de mirarnos de reojo y nos pusimos codo a codo mirando al frente.

Y Pasión, de eso también te pido una buena dosis. Cuando las cosas se hacen con pasión y cada cual se dedica a lo que sabe hacer entonces lo hace mejor. Y que los médicos nos curen, las modelos salgan en las revistas, los psicólogos nos ayuden a que las frases lindas sean vividas y no colgadas en el muro de Facebook, que los periodistas nos informen, los economistas se ocupen de acomodar los números, los que hacen política se apasionen por la Argentina para que seamos grandes como estoy segura que nos merecemos y lo de los amigos…. mas mate, más abrazos, más oído, más hombro y no importa si no son tantos.

Bueno, yo me porté todo lo bien que pude y traté de dar lo mejor de mí en cada momento, si… claro que me equivoqué un montón de veces y voy aprendiendo todos los días un poco mas de esta escuela que es la vida que, demás está decir que de fácil tiene poco y nada. Espero que me dejes mi cachito de tolerancia y pasión en el árbol, te prometo que las voy a aprovechar muchísimo.

Besos Papá Noel y no te olvides de darnos una mano, los argentinos andamos un poco divididos y como dijo Martin Fierro “Los Hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”.

Feliz Navidad

