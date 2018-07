Volver al los orígenes

Por Mónica Gómez

Época de vacaciones, agarrar ruta, recargar pilas y encontrarse con los seres queridos.

El viaje de volver a la casa de mamá es volver a esa que era a los 20 años cuando me fui. Sentarme en la mesa, mirar las fotos viejas, caminar por las veredas y ver mis hijas jugar en la misma plaza donde de chica jugaba. El abrazo de mamá siempre reconforta y la comida de papá me alimenta el alma. Ese viaje es el que me vuelve a lo que era, a lo que tengo que sostener.

Volver a los orígenes es una frase que una persona sabia me dijo, en la vida no solo es recordar, es tener siempre presente de donde vengo para marcar el camino que quiero hacer.

Así también deberíamos volver a los orígenes de nuestra cocina, a esas recetas que nos transportan con el aroma a la casa de los abuelos. Los que marcan nuestra identidad, lo que heredamos más allá de toda disputa o de desidia.

Mi primera escuela de cocina fue ver a los que me rodeaban hacerlo. Tuve la suerte de que la cocina era una práctica también de hombres, mi abuelo paterno, mi papá y mi mis tíos en su mayoría lo hacen. Cada uno a su modo pero toda persona que eh conocido tiene tienen su receta.

La que hoy les traigo es el flan preferido de mi marido. Desde comienzos de nuestro noviazgo, él hacía referencia que los postres no eran lo que más le gustaba, pero si el flan casero. Según él tenía que hacer el que se hacía en la casa de la familia de su cuñado, la cual tenía un criadero de gallinas ponedoras, y que los huevos cachados los utilizaban para consumo diario. Una familia de santa fe que en cadareunión nos han recibido en su casa con mucha calidez y que,por la lejanía, en los escasos momentos que compartimos, el clima de familiaridad perdura en el tiempo.

Un 25 de diciembre terminando de almorzar el postre se hace presente y junto con el exquisito turrón de Quaker, llega el favorito de mi esposo.En sus palabras “el mejor flan que había probado” La receta que hoy les comparto es también mi receta favorita de flan, por la textura y su suavidad les aseguro que vale la pena hacer ¡el flan de Viviana!

FLAN DE VIVIANA

1 litro de leche

250 gr de azúcar

10 yemas

2 huevos

Esencia de vainilla

250 azúcar para caramelo

Llevar a hervir la leche con el azúcar por 20 a 25 minutos, haciendo reducir la preparación, entibiar. En un boul incorporar las 10 yemas junto con los dos huevos y la esencia de vainilla, batir para integrar y agregarle la reducción de la leche. Volcarlo sobre una flanera acaramelada y llevarlo a baño María por 50 minutos. Es fundamental que el horno este bajo,a 160° para que el agua no hierva y produzca las burbujas en el interior del flan. Pasado el tiempo de cocción dejarlo descansar en la flanera hasta el otro día para poder desmoldar fácilmente.

La definición de una gran cocinera argentina es que elverdadero flan casero, es aquel que no contiene burbujas. Nota importante de esta receta es que queda increíble con huevos de campos. Esos que antes se consumían de laspropias gallinas, así como las del criadero de Coty.