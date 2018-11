Vitivinicultura: un reporte compara las últimas cosechas y arroja curiosos resultados

Un informe elaborado por Wines Of Argentina examina los resultados de las vendimias desde 2014 a la fecha y aporta datos para entender los vinos de hoy.

¿Cómo fueron las últimas cosechas? Esa es una pregunta recurrente en el ámbito del vino. Un poco porque la memoria es débil (cómo fue la primavera de 2013 ya nadie se acuerda) y otro poco porque en el vino argentino no estamos acostumbrados a pensar en añadas; responder a una pregunta tan simple como esa no resulta sencillo. O no resultaba. Porque ahora, y de la mano de Wines Of Argentina, el organismo que promueve los vinos argentinos en el exterior, es posible contar con información muy detallada de las últimas añadas. Publicado bajo el nombre de Reporte de Cosecha 2018, la institución hecha mano a un ingente caudal de datos para poner en línea la última añada en comparación con sus predecesoras.

Todo aquel que esté interesado en entender las diferencias entre los vinos y sus añadas, debe al menos pegarle un ojo a este reporte, en el que colaboraron los principales enólogos y agrónomos de nuestro país y en particular el grupo de Caracterización de Vinos Argentinos, del que participan técnicos de todas las áreas.

La dieciocho

En materia de volumen, esta añada representa un 6% más que el promedio de las últimas diez. Claro que medido con la 17 y 16, que fueron magras, resulta una cosecha récord: 1/3 por arriba de ellas, con 1959 millones de kilos de uva. Asimismo, se elaboraron 1386 millones de litros de vino en 894 bodegas. Pero si hasta acá la cuenta es algo neutra, el reporte se pone jugoso en cuestiones climáticas.

Compara, por ejemplo, las temperaturas máximas y mínimas de las principales regiones. De forma que el oasis sur y el oasis sste de Mendoza tuvieron registros similares; mientras que el Valle de Uco comparado con el Valle Calchaquí resultan condiciones completamente distintas. Y como era de esperar, la Patagonia registra temperaturas máximas en promedio altas, pero las mínimas más bajas del año. Esas diferencias y similitudes se reflejan en los vinos.

Más interesante aún es el promedio histórico. Mientras que la 18 ocupa la media en todo sentido, la 16 y la 15 registran las temperaturas más erráticas, en particular las máximas que son, comparadas, las más bajas de la década. Dicho así, puede parecer un dato algo nerd para el consumidor. Pero evaluando los vinos, se registra una diferencia bien marcada en esas añadas, con un componente herbal y de mayor frescura en los tintos, respecto de la 17 y la 18, por ejemplo. Ni hablar de los blancos, donde el salto de frescura es más marcado.

Otros datos curiosos

La investigadora Jimena Castañeda, de Nieto Senetiner, también parte del equipo que armó el reporte, compara las últimas vendimias en materia de amplitud térmica para un punto en el Valle de Uco, una finca en Agua Amarga. Y el dato es clave: 2018 tiene el mayor rango de amplitud para los meses de marzo y abril, con rangos que superan los 19 ºC. Concluye “esta diferencia térmica durante los meses de maduración favoreció la acumulación de antocianos y taninos en los hollejos (color y estructura en vino, sumamos nosotros), que se vio traducida en una excepcional calidad del vino.”

Otro de los puntos fuertes del reporte lo elaboró el ingeniero agrónomo Martín Kaiser, de Doña Paula. Establece un cuadro comparativo desde 1988 a la fecha en el que caracteriza los años en un rango que va de fríos y secos a cálidos y húmedos, para Luján de Cuyo, Mendoza. Así, queda claro que 16 es la única vendimia fría y húmeda de todo el ciclo; que 1990, 2001, 2007 y 2011 fueron años normales; que 1999, 2003, 2009, 2010, 2012 fueron cálidos y secos; y que 1988, 1994 y 1997 fueron los únicos años fríos y secos; mientras que 2017 y 2018 fueron normales en materia de temperatura, pero la primera húmeda y la segunda seca. Por supuesto, la serie es más extensa, pero si para muestra basta un botón, alcanza con estos datos.

El reporte termina con un análisis pormenorizado, región por región, de la cosecha 2018. Si uno está interesado en los detalles, bien vale la pena buscarlo