Vidal confirmó que volverá a convocar a los docentes en febrero con “una oferta pagable”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, comunicó que el Gobierno convocará a los gremios docentes en el mes próximo para llegar a un acuerdo salarial “que se pueda pagar”, en base al contexto económico actual.

La funcionaria oficialista aseguró que buscará brindar “la mejor oferta salaria posible”. Además, aclaró que nunca recibió un pedido concreto para 2019, pese a ello, el gobierno provincial hará una oferta “que se pueda pagar”, en el contexto de que “el país y la provincia estén mejor este año”.

“Cuando las clases no comienzan no es un problema paritario o de desacuerdo entre el gobierno de la provincia y los dirigentes gremiales: es una tragedia para más de dos millones de chicos que dependen de la escuela pública”, sostuvo la mandataria.

Sin embargo, el titular de Suteba, Roberto Baradel, desmintió por completo a la Gobernadora y aclaró que “los gremios si habían solicitado una paritaria acorde a la inflación”. Por otra parte, anticipó que exigieran una inversión real en la infraestructura escolar para poder tener escuelas en condiciones.

“Siempre dijimos que el piso en la paritaria tenía que equiparar a la inflación para no perder poder adquisitivo, es por eso que pedimos la cláusula gatillo y ella no accedió. Lo demuestra el no cierre de paritarias, ofrecieron un 30% por lo que vamos a estar 20 puntos abajo”, indicó Baradel.

El gremialista afirmó que en la discusión paritaria pedirán “escuelas seguras” y “mejor infraestructura debido a que el gobierno provincial ha dejado en una situación desidia y abandono. Necesitamos más inversión y que dejen de cerrar escuelas y los programas de políticas socioeducativas”.