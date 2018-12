Vacaciones y algo más

(por Hugo Merlo)

Edward de Bono, elde “7 sombreros para pensar”, libro que por supuesto recomiendo, escribió otros. Entre ellos uno que puede hacer unas vacaciones diferentes con su hijo, si logra despegarlo del teléfono. Mire si no será alentador, el tipo dice que su aspiración con el libro[i] es que haya algunos jóvenes más que puedan decir “soy un pensador” y dice que además “les guste pensar” y eso lo deja chocho.Entramos de lleno a pensar sobre el pensamiento, lindo para un día de playa.

El primer impacto, como cuando ve el mar o las sierras el primer día de vacaciones: A PENSAR SE APRENDE, creer que por que se es inteligente será buen pensador es un errory lomismo, si no es tan inteligente puede ser un buen pensador. Como manejar un auto, Ud. puede ser un MAL CONDUCTOR DE AUTOMOVIL MUY POTENTE.

El pensamiento es la habilidad para manejar la inteligencia actuando sobre la experiencia, en otras palabras, como damos respuesta a nuestros problemas en el día a día…

Entonces para aprovechar las vacaciones enseñemos a pensar a nuestros chicos, de 9 años para arriba. Si tiene paciencia desde los 6 puede arrancar.

Hay tres formas de hacerlo según la edad de los chicos, desde los mayores con los que se puede dialogar sobre los métodos para pensar 2) En el caso de niños menores, hay que leerlo primero y después explicarlo 3) Con los más pequeños hay que seleccionar las partes más adecuadas.

A esto súmele Motivación, con los chicos especialmente utilizar la sensación de logro. Hágalo fácil, recuerde que el objetivo es enseñar destrezas de pensamiento. Disciplina especialmente de tiempo y concentración.

Durante las vacaciones se trata de practicar “pensar” una sesión de 20 a 45 minutos, trate que sea divertido ¡está de vacaciones! Todas las sesiones hay que tratar un tema nuevo y que sea divertido, ágil.

Hay cuatro tipos de temas

Divertidos, son imaginativos, raros, por ej. ¿Qué pasaría si tuviésemos un tercer brazo en el pecho? ¿Qué pasaría si los perroshablaran?

Temas Remotos, son temas sensatos pero que caen fuera de la experiencia de los niños por ej. ¿Cómo resolverías el tema de la basura doméstica? o ¿Cómo resolverías el tema de los robos a comercios?

Temas de patio trasero, son temas relacionados con la edad y con el grupo de amigos ¿Qué harías si tu mejor amigo comienza a ignorarte? ¿Qué pasa si el hermano que compartes la habitación deja todo desordenado?

Temas serios, estos tienen que ver con la vida del niño, por eso depende de la edad, de su problemática ¿Crees que hay una edad en los jóvenes que puedan fumar? ¿Qué harías si tus amigos experimentan con drogas?

¿Cómo realizan los ejercicios de práctica?

Primero , Demostración de cómo hay que usar el método Segundo, trabajo continuo, se hace juntos, padre/madre e hijo Tercero Preguntar, se le pide al niño que haga un trabajo de pensamiento. Son importantes los modos de pensar. Hay veces que queremos pensar, hacemos algo de una manera sin problemas, pero queremos saber si hay algún modo de hacerlo mejor, más barato etc. Otras veces tenemos que pensar, nos surge una duda o estamos ante una disyuntiva, no hay manera de avanzar, como se dice, no se nos cae una idea, entonces no queda otra, tenemos que pensar.

En la próxima la seguiremos, piénselo…

Lic. Hugo Merlo GHS

[i] Edward de Bono “Como enseñar a pensar a tu hijo” EditPaidos- 1era 1998