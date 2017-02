Un nuevo desafío

Pamela Galdos convocada para el Mundial 2017.

A fines del año pasado, comenzaron las convocatorias de deportistas Luchadores para participar del Próximo Campeonato Mundial 2017. Se podrá disfrutar de impresionantes peleas que tendrán como marco el estadio MEPA de la Capital Federal.

En nuestra ciudad tenemos a la múltiple Campeona Pamela Galdos, quien participó y ganó varias modalidades de pelea en cuatro Campeonatos Mundiales. Ellos fueron: El Campeonato Mundial Argentina 2005, Campeonato Mundial Bolivia 2007, Campeonato Mundial Brasil 2009 y Campeonato Mundial Argentina 2014. Y algunas de las modalidades en las que se destacó fue en Kickboxing, Lucha, Boxeo, combate a puntos, Combate con palos, full contact, formas, etc. También cuenta con una amplia trayectoria en competencias internacionales. Por ese motivo es convocada todos los años para participar de este desafío. Ella nos cuenta que en muchas oportunidades no pudo participar por problemas económicos, ya que tiene un gasto importante para enfrentar su entrenamiento, su indumentaria, alojamiento de ella y su equipo, etc. Son gastos realmente importantes los cuales no siempre son afrontados por la ayuda de sponsors. En un 90 por ciento son gastos enfrentados por ella misma y sus familiares y amigos que colaboren. Destacamos que Pamela Galdos viene luchando desde el año 2003 y tiene varios títulos profesionales en su carrera. Pertenece al Fight Club de una Asociación local y es entrenada por el Profesor Víctor Hugo González.

Con respeto a este Campeonato Mundial, está organizado por la federación UIAMA, en el mes de mayo en el estadio MEPA de la capital y es una competencia anual abierta que reúne los deportes de combate como Boxeo, Kickboxing, Full contact, Artes Marciales Mixtas, Lucha grappling y otras modalidades. Y en la que participan deportistas de distintos países, los cuales algunos son convocados por ser campeones en las competencias anteriores y otros tiene que pasar por una clasificación participando en competencias internacionales que tienen como meta la selección para esta competencia Mundial. La última oportunidad de clasificar para participar es en el mes de marzo en un torneo que se realiza en Rio de janeiro, Brasil.

Conforme se acerque la fecha de este evento Mundial, seguramente aparecerá más información. Por el momento Pamela Galdos ya comenzó a analizar en qué modalidad de pelea irá a participar y también comenzó a entrenar para llegar con buena aptitud a este nuevo desafío.