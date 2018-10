Turismo promocional: Fecha doble

El sábado 13 en el autódromo de 9 de Julio, se llevaron a cabo las pruebas programadas para realizar en el circuito N° 2 varios ensayos en sentido inverso, para poder adecuar ese trazado mas adelante y ponerlo en el calendario del 2019.

Muchas opiniones a favor y otras en contra, lógicamente que la falta de los pianos en algunas curvas dificultaban la entrada o salida de las mismas y en algunas curvas como la plana saliendo del ¨Peraltado¨ se tiene que frenar mas, pues se modificó la cuerda interna para hacerla mas lenta.

En la salida de la horquilla, seguramente les dará mas seguridad, porque no tendrán los durmientes, si se van afuera, el ¨peraltado¨ se tendrá que tomar a fondo pero tomando mas atención y la entrada a los mixtos será mas lenta. La salida a la recta principal será dificultosa y en ese sector es cuando se nota mas la falta de un piano. De todas maneras deberá construirse un piano plástico porque cuando se corra en el sentido habitual será inadecuado tenerlo es ese lugar.

Estuvieron probando los hnos. Héctor y Osvaldo D´stefano con el auto del primero, ya que Osvaldo tenía el motor desarmado.

También se hicieron presentes dos pilotos que representan a Naón, como Emilio Fantini y Marcelo Alonso, aunque también estaban pero de a pie, Eduardo Fantini y Franco González todos de aquella localidad del partido de 9 de Julio.

¨Tito¨ Rinaldi era otro de la Clase Tres que fue sin el auto y acompañando a Alonso encontramos al ex teceista, Pedro Dandlen.

Por el lado de los Fiat 128 estaban probando ¨Nachi¨ y Juan Pablo Tardieu, Milton Silvestre y el puntero del campeonato, el de Bragado/Pehuajó, Conrado Samá.

Mucha gente en boxes presenciando las pruebas y seguramente que el 4 de noviembre estarán presentes para ver la Fecha Doble del Turismo Promocional.

De la Clase Uno solamente estuvo probando el de 25 de Mayo, Germán Pensa, con el Chevrolet 400.

Además de realizar las pruebas en sentido inverso, también se quería tener una base de cómo habían quedado algunas mejoras en la recta principal, ya que hace 2 meses se le hizo un riego especial para que no levante material del piso.

Hay mucha expectativa para terminar el año de la mejor manera, pensando en los cambios que presentará la categoría para 2019, especialmente en el reglamento de los 128 y la incorporación de los Fiat Uno con impulsor estándar.

Para dicha competencia, que se correrá en el SENTIDO TRADICIONAL, ya tenemos una lista de pre inscriptos al 25 de octubre que asciende a 34 máquinas, entre los que podemos encontrar entre otros a Emilio Fantini, Eduardo Fantini, Marcelo Alonso, Germán Rinaldi, Manuel Regueiro, Germán Delgavio, Ariel Hernandorena, Osvaldo y Héctor D´stefano, Juan Cavagna, Juan Pablo Tardieu, Ignacio Tardieu, Milton Silvestre, Sergio Giglio, Bibini / Bibini, Renzo Legnoverde, Martín León, Emanuel Zappa, Francisco Ptente, Lolla / Robledo, Conrado Samá, Juan Garcia, Fabián Millán, Federico Capelli, José Basili, Franco González, Guillermo Marti, Ariel Caparrós, Daniel Guaragna, Fabián Balma, entre otros.

Hay mucha gente que todavía no vió una carrera del Promocional en 9 de Julio y les aseguro que verán un espectáculo vibrante !

Informe: Punta y Taco Regional