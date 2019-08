Triunfo de Atlético en el Torneo de Maxi vóley en Chivilcoy

Se disputó el domingo pasado la quinta fecha del torneo categoría Maxi Voley que organiza la Liga Chivilcoyana de Vóley, jugándose en esta oportunidad en el gimnasio cubierto del Club Independiente, de la ciudad de Chivilcoy, con la participación del equipo del Club Atlético 9 de Julio, entidad que interviene con cuatro divisiones en otros tantos certámenes.

En esta jornada, comenzó muy bien Atlético, con meritorio triunfo sobre el equipo de Magistradas, de la ciudad de Mercedes, luego de una magnífica labor, si bien el encuentro fue parejo, con un resultado final de 2 a 1, con parciales de 27 a 29, 25 a 22 y 15 a 11; y por la tarde enfrentó a otro equipo de Mercedes, el del CEF N° 40, con el que perdió por el mismo tanteador, con un primer parcial muy bien jugado, en el que el equipo de nuestra ciudad se impuso por 25 a 17, pero no pudo mantener el ritmo cayendo por 25 a 22 y 15 a 7. Con estos partidos el equipo de Atlético se ubica en el tercer puesto en la Liga.

El equipo formó con Picardo Luz, María Eugenia Centeno, Antonela Mari, Fernanda Arbeleche, Samanta Mariani, Catalina Seijo, Ximena Maisterrenea, Raquel Viola, Asistente Magali Cerasa, DT Zuliani Hernán.

El próximo sábado juega el Club Atlético en Chivilcoy por la disputa la quinta fecha en la categoría sub 17 y además, participará del Encuentro Recreativo mensual con la categoría Sub 13 y Mini vóley.