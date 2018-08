Las internas políticas comenzaron a ponerse en evidencia en algunos municipios de cara a 2019. En Trenque Lauquen se rompió el bloque de Cambiemos y los ediles que decidieron la conformación de una fuerza dentro del Concejo Deliberante argumentaron diferencias con el intendente, Miguel Fernández, quien apuntó a las aspiraciones políticas del presidente del cuerpo.

Los ediles que decidieron romper con el bloque fueron el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Figal, y los concejales Ricardo Paso y Ana Mónica Lamaisón, quienes armaron su propia bancada, a la que denominaron Cambiemos+.

“Claudio (Figal) puede estar buscando un posicionamiento político que quizás la presidencia del Concejo Deliberante no le da”, consideró Fernández en diálogo con el diario local La Opinión y dio a entender que las verdaderas motivaciones de la ruptura están dadas por las intenciones del concejal de disputarle la intendencia el año que viene. “Si Claudio va a ser competidor en una interna directa, indirecta o por afuera, no lo sé. Yo voy a seguir con mi grupo”, añadió.

Es que las diferencias entre Miguel Fernández y Claudio Figal no son nuevas. En 2015 participaron en la interna de Cambiemos para la intendencia de Trenque Lauquen, donde se impuso el actual intendente.

“Nunca me desvivió tener mayoría absoluta en el Concejo. Pero más allá de eso, más que las palabras me importan los hechos y habrá que ver con el tiempo cuáles son las actitudes que se tomarán dentro del HCD para tener un panorama de cómo quedará la situación”, agregó el jefe comunal.

Además, Fernández se refirió a las explicaciones que el nuevo bloque Cambiemos+ dio a través de un comunicado. Y sostuvo: “No estoy de acuerdo con los argumentos. No miramos de la misma manera. Hay muchas obras que hicimos. Tampoco coincido en eso de que no escuchamos a la gente. Me he reunido con una gran cantidad de personas e instituciones, al punto que el año pasado tuve más de mil audiencias en mi despacho”.

Ayer, mediante un comunicado, el nuevo bloque explicó que si bien no tiene diferencias drásticas con la actual administración municipal, “sí existen diferencias respecto de aquello que se ha omitido consensuar y ejecutar, más concretamente, con relación a la planificación de políticas de mediano y largo plazo que otorguen sustentabilidad al crecimiento del distrito”. Y añade: “En otras palabras estamos convencidos que se puede hacer más y mejor”. (DIB)