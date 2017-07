Tiempo de slogans, sonrisas, recorridas y muchos mates. Los votantes son la deseada presa de los políticos en campaña. Hacen lo que sea, pero no muestran todo. Cancha embarrada, alianzas dentro de alianzas, renuncias pautadas y hasta candidatos que no saben que están en una lista.

(Por Juan Jara)

Y sonaron las cornetas. Se abrió la temporada de caza de votantes de cara a las P.A.S.O. Las listas ya están presentadas, oficializadas y los “candidatos a candidatos” recorriendo cuanto rincón del partido encuentren para demostrar que son la mejor opción para el vecino. Verdes de tantos mates (no se rechaza ni uno), sonrientes y prolijos, tocan puertas y timbres con la boleta en la mano. Bueno, en realidad no todos. Hay algunas personas que nunca se enteraron que están en una lista.

En el barro

Partamos de una base: casi nada es lo que parece. En términos de timba y garitos, esconden su mano. De todas las listas habilitadas en 9 de Julio hay una “silenciosa”. Una que fue oficializada pero que no fue lanzada oficialmente en sociedad. Una de la cual nadie se hace cargo. Ni siquiera algunos nombres que la integran. ¿Cual? La lista “Convicciones” (tiene nombre de programa de Lucho Avilés) del Partido Renovador Federal que lleva como primer candidata a Mariángeles Menéndez (cuñada del Intendente Barroso, empleada municipal en la oficina de Licencias de Conducir desde la gestión anterior) y en la que también figura Adriana Lejtman como Concejal Suplente en segundo lugar…aunque ella no lo supiera. ¿Perdón? Si, le contaron que su nombre estaba en una lista y así se enteró. Y gracias a su presencia en los medios también el resto de los vecinos se enteraron de la existencia de esta lista.

Lejtman fue a hablar con Menéndez quien le aseguró no saber nada y que le dijo que la llamase a…Patricia Gorza, candidata y referente de la facción del Frente Renovador que disputa la interna frente al espacio de 1 PAIS que conforman los equipos de Marianela López y Claudio Lovisolo unidos. Gorza, claro está, no se hizo cargo y, rápida de reflejos, se comprometió a ayudarla. Pero su nombre siguió sonando. Lo concreto es que esa lista es por lo menos rara. Adriana Lejtman ahora figura en la lista pero con la palabra RENUNCIO junto a su nombre. Pero hay un detalle más.

Este Partido Renovador Federal (cuyo titular o quien ostenta el sello es el ministro del gabinete provincial ,Joaquín de la Torre) tiene denuncias en distintas secciones de la provincia por el mismo motivo: incluir candidatos sin su consentimiento. Para más detalles hay una nota en el portal Infocielo.com titulada “ Escándalo: el Partido de De la Torre en la mira por candidatos truchos y un negocio millonario”. El titulo da un panorama de por dónde viene la cosa. En esa nota figura 9 de Julio, entre las localidades en las cuales la lista fue presentada.

¿Por qué tanto misterio? ¿Que esconde y quién se esconde a nivel local detrás de “Convicciones”? ¿Alguien juntó a esa gente en esa lista, bajo que promesas, a cambio de qué? ¿De un futuro mejor? Frío. Y si no esconden nada… ¿por qué no la presentaron? Surgen más preguntas y hay muchos rumores. Es una jugada de la política de cuarta (y no justamente por la sección electoral) ajena a los vecinos. Uno de esos juegos que les gusta a los políticos, sobre todo cuando no las tienen todas consigo: embarrar la cancha. O hacer algún negocio.

Otro dato. Hay algunos referentes (o pseudo) enojados con Massa por haber quedado fuera de las listas, en diferentes secciones de la provincia. El caso más reconocido es Brito, de Chivilcoy, cuyo referente local si es, abiertamente, Patricia Gorza. Otra es la candidata MIrta Cure (la del nombre de groupie de la gran banda inglesa de los ochenta comandada por Robert Smith) que se la juró a Massa por dejarla afuera y armó el Partido Federal Lista Celeste y Blanca que la lleva a ella como primera candidata a Senadora Provincial y en segundo lugar a un viejo conocido local que sigue rosqueando: Luis Moos. Por más que lo nieguen, pataleen, se enojen, hagan puchero o se hagan los ofendidos, el objetivo es menoscabar las posibilidades de los candidatos elegidos por Massa: Meoni, Guerrera y Marianela López. ¿Y la gente? ¿Las cosas que prometen o dicen estar preocupados por solucionarle al vecino? Es lo que hay. Pero no es todo.

Tres son multitud

Ya dimos cuenta de los resquemores que dejaron en el radicalismo la conformación de la lista de Cambiemos. Las voces de diferencias internas no se hicieron esperar. Básicamente las dos posturas son: Los cómodos en Cambiemos y Los incómodos en esta alianza. Y según parece algo se viene no solo a nivel local después de octubre.

Es un matrimonio, pero en 9 de Julio, de tres: Pro, UCR y Cambio Radical, el sector que tiene a Nacho Palacios como referente, y que se siente cómodo jugando a dos puntas, aún a costa de seguir cayendo un poco más en la consideración de los afiliados radicales. Aunque él no acuse recibo.

En el sector PRO el “circulo rojo”, la mesa chica la conforman el tridente BVB (Barroso, Vivani, Barbieri). Ellos toman las decisiones. Ellos cocinan todo (así lo hacen saber), sin necesidad de ser orgánicos con el resto del espacio de los globos. A esa mesa lo invitan a veces a Palacios. Y en esos mitines habría surgido una especie de acuerdo para hacer más carnales las relaciones entre PRO y el sector de Cambio Radical. Y de esas charlas habría surgido un plan, una alianza dentro de la alianza. Y ese plan se pondría en marcha después de las elecciones de octubre. Según lo que pudimos averiguar ese plan incluiría los siguientes puntos:

– La inclusión de Palacios en la Mesa Ejecutiva “Cambiemos”.

– A su espacio ‘Cambio Radical” le darían la Secretaría del HCD.

– Se conformaría un interbloque “Cambiemos”

– Incorporarían miembros de “Cambio radical” al Gabinete Municipal.

Dentro de ese plan también habría movimientos en las filas del PRO. Paolo Barbieri, primer candidato a concejal, renunciaría a su banca. ¿¿¿Ahora???..Nooo….después de ser reelecto. ¿Para qué? Según nos confiara una fuente, su destino estaría en la Secretaria de Gobierno en lugar de Jorge Della Roca (al parecer, según nos confió una pared de esas que hablan en el edificio municipal, habría algunos no muy cómodos con la gestión del actual Secretario de Gobierno). Otra posibilidad más lejana podría ser la creación de un Jefe de Gabinete para ser estrenado por el, por ahora, concejal.

De ser así, la suya seria una candidatura cuasi testimonial, y entendible (solo para ellos y sus tramas que siguen estado lejos del ciudadano común por más “Juntos” que le pongan a los slogans de campaña) teniendo en cuenta la conformación de la lista de Cambiemos: Paolo es el único que mide. Si fuera una carrera, diríamos que los demás “van en la succión”. Y “ellos” son todos los que lo secundan. Ya hablamos de la presencia radical, Bonello y Spinetta, ambos puestos por el “mérito del dedo” por Jorge Silvestre y Nacho Palacios, respectivamente. Justamente para que nada cambie en Cambiemos. Habrá que ver que pasa después de octubre. La interna radical se está haciendo sentir a nivel nacional y 9 de Julio no es la excepción.

Y por supuesto, más allá de la campaña, los pre-candidatos oficiales están en todos lados. Donde sea. Por ejemplo en esa clínica de tenis (fue más una salita de primeros auxilios que una clínica) de media hora que dió la semana pasada la tenista Paula Ormaechea en Atlético 9 de Julio. Hubo más candidatos y políticos que chicos participantes. La tenista llegó fugazmente traída por el Gobierno local bajo un programa contra las adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sobre el cual no tenía mucha idea, peloteó media hora con los poquísimos chicos presentes, la mayoría de la escuela del Club Atlético. Para la foto estuvieron todos, los candidatos, el intendente, el diputado Vivani. Una movida política, claramente, que según datos de colegas, generó malestar en la cúpula de la entidad millonaria.

Surge una pregunta: Si verdaderamente se quiere aprovechar el mensaje… ¿no hubiese sido más inteligente haber invitado a chicos de toda la ciudad, sobre todo de las zonas o sectores donde son más vulnerables a este flagelo? Por la poca difusión previa también cabe preguntarse si el objetivo realmente era que fuesen chicos. Un dirigente del club deslizó “usaron el club para hacer una acto de campaña”, mientras dejaba el predio ofuscado. Ese no los vota.

El pelotero

Singular la posición de actor de reparto del peronismo local en lo que tiene que ver con la presencia en estas elecciones. La interna que tiene este sector es como de chicos en un pelotero. Ellos se entretienen, los de afuera no importa. Hacen la suya. No hay grandes discusiones. Se están reacomodando, lo importante es caer parado. Es como el juego de la silla, no vaya a ser que cuando la música pare no quede lugar. Pero tienen unas particularidades.

Hoy en el HCD el bloque del FPV-PJ… ¿a quién representa? Veamos. Llegaron al HCD como FPV, que hoy no existe más. Y hasta hace unos meses defendieron a capa y espada las políticas de CFK, que dinamitó el FPV y que armó su propio espacio, Unidad Ciudadana. Pero los referentes de la bancada local van con Florencio Randazzo que despotrica- ahora que finalmente se decidió a hablar- contra CFK. ¿Entonces qué hacemos con todo lo que veníamos defendiendo hasta hace… unos días? Bueno, no importa, somos el Peronismo, vamos de Menem a CFK, tenemos nuestros matices. En fin.

Ah, la política, época de elecciones, que lindo momento. En dos semanas, algunos precandidatos a candidatos quedarán fuera de carrera, lo cual no va a significar que queden fuera de la lucha. De ninguna manera. Siempre se puede ser útil, al ocasional rival interno o al de la vereda de enfrente. Da igual. La posibilidad de indagar mas allá de lo que se ofrece en bandeja permite tener información para decidir mejor. La temporada de caza está a pleno. Ya dimos el aviso correspondiente. Por las dudas, sugerimos guardar esta edición de Semanario Extra como prueba. Y a revisar las listas. Quizás más de uno sea candidato a algo sin saberlo. Esas cosas parece que pasan.