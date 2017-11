Te lo digo en “Serie”

Para nosotros, los habitantes del cono sur, octubre y noviembre van marcando el final del año televisivo. En cambio, para los que están arriba del Ecuador, recién empieza. Por eso se lanzan las nuevas temporadas de las series y sitcoms, ya no solo de tv sino de cualquier plataforma audiovisual. Es sabido el auge que han tenido las series en la última década, con presupuestos dignos de un filme y toda la carne posible puesta al asador. Los estudios saben que las pantallas chicas son mas negocio que las grandes. Por eso no solo a nivel presupuestario, sino también la presencia de actores consagrados que son parte del elenco de una serie. Millones son los seguidores, y la oferta es amplia y variada. Hay para todos los gustos.

Por supuesto que la meca de todo sigue siendo el gran país del Norte, pero también hay muy buena calidad de series realizadas en varios países. España tiene una producción muy prolífica y con alto nivel de calidad. La muy buena “Las chicas del cable”, coproducida con Netflix, es un claro ejemplo. La plataforma on demand por excelencia, replica estos joint venture con distintos países, incluso acá mismo en Argentina está por comenzar el rodaje de una serie sobre Carlos Monzón.

Pero como dijimos, es época de estrenos y nuevas temporadas. El menú cada vez es mayor. La semana pasada comenzó la octava temporada de “The Walking Dead”, una serie que se mantiene aunque ya esta perfilándose para un desenlace. Algunos actores que pasaron por esta emblemática serie de AMC hoy son protagonistas de su propia aventura. Dos ejemplos: Sonequa Martin- Green se despidió de TWD con un heroico sacrificio de su personaje Sasha, y paso a protagonizar la nueva “Star Trek: Descovery”, otro muy buen producto de la legendaria saga interestelar. Otro que pasó por la Zombielandia y ahora tiene su propia serie es Jon Bernthal. Su muy buena caracterización de The Punisher, en la serie “Daredevil” de Netflix, le otorgo un pase libre al universo televisivo de Marvel, dando vida al vengador del comic. Con gran talento, Bernthal llevo a Shane Walsh, su personaje en “ The Walking Dead”, a un paseo sin retorno hacia el lado oscuro. The Punisher es producida por Netflix, aunque aún no está habilitada para la región sur. Los héroes tienen su lugar asegurado en esta plataforma. “Arrow”, “The Flash”, “Supergirl”, ”Legends of Tomorrow”, “ Jessica Jones”, “ Luke Cage”, “Gotham”, son otras opciones que estrenaron nueva temporada en octubre. “The Gifted” es un spin off de “X-Men” que llego con gran promoción y está cumpliendo las expectativas. Y si bien no se visten con trajes llamativos ni hacen gala de supe poderes, los agentes de FBI Mulder y Scully estarán revolviendo” Expedientes X” nuevamente en Fox a partir de enero.

Un año hubo que esperar para reencontrarse con los adolescentes protagonistas de “Stranger Things”, serie original de Netflix que arrasó en Halloween del 2016. Ambientada a mediados de los 80, combina ciencia ficción, personajes atractivos y un “revival” de muchas cosas que marcaron esa década. La segunda temporada, que ya está disponible, retoma la trama un año después del incidente con el joven Will.

También hay reboots o nuevas versiones de series de épocas pasadas. Universal acaba de estrenar “Mc Gyver”, en versión siglo 21, con bastante dignidad. El martes fue el turno de “SWAT”, que ya tuvo un olvidable paso por el cine. Pero esta vez, el crédito lo tiene abierto porque quien se hizo cargo del timón de las aventuras del Teniente Hondo y su equipo policial de elite, es Shawn Ryan que cuenta en su palmarés con “The Shield”, icónica serie de la primera década del milenio, que se vio por AXN, y que trataba con preciso realismo los avatares de un precinto en Los Ángeles, con policías siempre al filo de las reglas. “Dinastía”, otra serie emblemática de comienzos de los 80, también tendrá su versión 2018, con los problemas de negocios y amoríos entre los millonarios Colby y los Carrington.

La historia también paga. Las aventuras de Ragnar Lothbrok en “Vikingos”, el backstage del reinado de Elizabeth en “The Crown”, además de “The Royals”, “Roma”, “Outlander”, entro otras, demuestran que siempre hay una forma atractiva de contarnos una época, un personaje o un hecho. Y dentro de los dramas políticos, “Designated Survivor” sigue en pie en su segundo año, con Kiefer Sutherland y su catalogo de tics en la piel de un presidente sin querer. Y uno que no tendrá reelección es Frank Underwood porque ya se anuncio que “House of Cards” termina en esta temporada, en un final a todas luces apurado por la reciente denuncia de abuso que cayó sobre su protagonista Kevin Spacey .

En fin, las opciones son cada vez más. No alcanza el día, ni la semana, incluso el mes, para ver todo lo que a uno le interesa de este menú multiplataforma de series. Solo resta reprogramarse, dormir menos, agregarles espacios a la agenda diaria. Elegir y disfrutar. Las nuevas temporadas y los estrenos están servidos. Te lo digo en serie.