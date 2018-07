Stolbizer solicito ser aceptada como amicus curiae en la causa aportantes “truchos”

“Las campañas de Cambiemos se financiaron con dinero ilegal: o sea en montos que excedían lo permitido por la ley, o aportes de quienes tenían prohibido hacerlo, como las empresas contratistas del estado”.

Buenos Aires, 26 de Julio – Margarita Stolbizer, Presidenta de la Asociación CIvil Bajo La Lupa, solicitó al juez Sebastián Casanello mediante un escrito, ampliar la investigación de aportantes “truchos” a la campaña de Cambiemos bajo la figura de amicus curiae y describió las distintas situaciones de falsificación de aportantes en las campañas electorales de los años 2015 y 2017 correspondiente a la coalición Cambiemos. En el escrito se precisan, además, los casos de personas que desconocen haber realizado cualquier aporte dinerario.

“Las campañas de Cambiemos se financiaron con dinero ilegal: o sea en montos que excedían lo permitido por la ley, o aportes de quienes tenían prohibido hacerlo, como las empresas contratistas del estado. El escándalo se desata por la investigación del periodista Juan Amorin y los posteriores testimonios de muchos de los aportantes declarados por la coalición de gobierno y que negaron haberlo sido. Se utiliza la identidad de ciudadanos que no prestaron su consentimiento ni aportaron un solo centavo y que desconocían la maniobra, que ha estado orquestada y planificada desde el partido PRO.”

“La ley vigente, aprobada en 2009, prohibió las donaciones empresariales a raíz del escándalo de la campaña presidencial del oficialismo en el 2007, financiada parcialmente por laboratorios farmacéuticos investigados por sus vínculos con el tráfico de efedrina. Esta ley es fácilmente burlada ya que no aportan las empresas, sino que lo hacen a título personal, los gerentes, directivos, accionistas y hasta empleados de las empresas, para ocultar el origen proveniente de aquellas, impedidas por ley. Antes era más fácil advertir qué empresas aportaban para una campaña electoral. Ahora el dinero circula igual, pero en negro. Y para poder ingresar ese dinero y blanquearlo en las rendiciones de cuentas se recurre a los aportantes ficticios”, señaló.

“No se trata de errores, ya estamos en el terreno de lo delictual, hay una violación flagrante que hacen los mismos funcionarios del Estado, estamos hablando de dinero ilegal: aportantes falsos para blanquear dinero que estaba fuera de la ley. Hay delitos penales y electorales que deben ser investigados y sancionados. Y los responsables deben rendir explicaciones y soportar los costos. No es cierto que el problema sean las lagunas de la ley. El problema es que se violan las leyes que están para ser cumplidas”.

“Todos los candidatos a concejales aparecen con aportes por 38 mil pesos. Luego, aparecen empleados y funcionarios de los municipios que no van a ir a negar el aporte por miedo de perder el trabajo; la tercera situación son las empresas, que no pueden aportar a las campañas electorales, y presentan las listas de empleados como aportantes, mucho menos pueden las empresas que son contratistas del gobierno. Y por último, beneficiarios de planes sociales, copiados de las listas de la ANSES. Todo esto reprochable penalmente, pero daña la política y es muy grave desde lo moral, sobre todo el uso de personas que necesitan un beneficio social para sobrevivir y ahora se ven involucrados en estas acciones sin haberlas querido ni haber tenido conocimiento de ellas “, expresó la ex diputada.

“La relación entre el dinero y la política es muy compleja. Si los aportes son públicos su distribución debe ser equitativa y siempre se generarán dudas. Si los aportes son privados, la posibilidad de que se desconozca el verdadero origen de sus fondos puede dar lugar a prácticas ilícitas de recaudación, como las que se investigan en la presente causa, lo que genera una gran desconfianza en la ciudadanía. El problema no es la ley vigente, porque la democracia y su vigencia depende fundamentalmente de comportamientos democráticos y ello implica que quienes intervienen en la política asuman el compromiso de aceptar las normas y las reglas de la transparencia. De lo contrario, siempre habrá zonas oscuras fácilmente vulnerables”, finalizó Stolbizer.