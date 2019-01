En relación a las donaciones para los inundados del litoral: No se va a recibir más Ropa, es mucha la que se juntó y el poco lugar que nos pueda quedar en el transporte es de importancia, porque nos están pidiendo alimentos no perecederos y lavandinas, detergentes, etc. Ya a esa zona llegó mucha ropa y lo más importante es el alimento, sepan entender y mil gracias.