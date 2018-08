Siciliano realizó un informe sobre infraestructura escolar a diputados bonaerenses

Integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara baja y diputados de diferentes bancadas recibieron al Subsecretario de Educación, Sergio Siciliano, con quien despejaron dudas acerca de la situación de la educación en territorio bonaerense.

En una reunión productiva de la que participaron todos los bloques políticos menos Unidad Ciudadana, el Subsecretario y demás funcionarios del área respondieron a la información requerida por los legisladores, sobre todo en lo que hace a infraestructura escolar y a la investigación que se encuentran realizando desde el Ejecutivo con respecto a la tragedia ocurrida días atrás en la escuela N°49 de Moreno.

El titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Guillermo Castello, señaló “fue una reunión muy constructiva, hablamos de infraestructura escolar, y de la gran inversión que está haciendo la Provincia para el mejoramiento de los establecimiento educativos”.

“Parece que lo que le importa al kirchnerismo no es la educación de los chicos sino el uso político electoralista de la tragedia de Moreno” indicó el legislador con respecto a la ausencia del bloque de Unidad Ciudadana, pese a haber presentado proyectos de solicitudes de informes para que desde Provincia aclaren la situación edilicia de las escuelas, situación que fue subsanada con la presencia del Subsecretario Siciliano en la Cámara baja.

Por su parte, el presidente del bloque Cambiemos, Maximiliano Abad, afirmó “quedó en claro que el problema de infraestructura escolar no es de este gobierno sino que viene de arrastre de otras gestiones, y por eso tenemos que trabajar en conjunto y generar los acuerdos necesarios entre los diferentes actores para seguir mejorando la calidad educativa en la Provincia”.

“Fue una reunión constructiva donde se le pudieron hacer preguntas, propuestas y planteos al Subsecretario. Entendemos la necesidad de que haya acuerdos en educación, y vamos a seguir trabajando para que esto ocurra”, puntualizó Abad.

Seguidamente, Sergio Siciliano manifestó “el objetivo fue venir a transmitirle a los diputados la información que teníamos de la tragedia de Moreno, porque este hecho generó dudas e inquietudes con respecto al presupuesto, infraestructura y la investigación que se está llevando adelante”.

El funcionario destacó como fundamental evaluar “cómo reconstruimos esta comunidad educativa para que los chicos puedan tener clases lo antes posible y generar las condiciones de seguridad, no solo en la escuela N° 49 sino en los demás establecimientos de la Provincia”.

Estuvieron presentes además de Abad y Castello, representantes de las bancadas Cambiemos, Frente Renovador, PJ Unidad y Renovación, Convicción Peronista y del FIT. Finalmente, por Educación participaron el Vicepresidente del Consejo General de Educación, Diego Martínez, el Subsecretario Administrativo, Diego Taurizano y la Subsecretaria de Políticas Docentes, Florencia Castro.