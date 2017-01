Se prepara para hacer historia

CLUB CIUDAD 9 DE JULIO

Este proyecto integrador, que incluye un abanico cultural, social y deportivo, está construyéndose en el Campo de Cepril. El profesor Walter Daffara- su mentor – adelanta cómo será el nacimiento de este gran polideportivo ubicado en calle Mitre 170.

EL COMIENZO

La idea de este proyecto viene gestándose desde hace un tiempo y en plena estadía Italiana de Walter Daffara (55). La noticia del “Club Ciudad 9 de Julio” se conoció en el mes de noviembre, cuando integrantes de CEPRIL manifestaron que en enero el predio de Av. Mitre 170 iba a reconvertirse.

Los días fueron pasando y aquel proyecto ahora comenzó a tomar forma. El 31 de diciembre de 2016, decía Walter Daffara en las redes “comienza un viaje que espero y deseo sea interminable: Club Ciudad de 9 de Julio, algo que deseaba armar, no tendrá vencimiento. Su crecimiento y desarrollo irán de la mano de todos los nuevejulienses que interpreten el deporte como una manera de incorporar valores y que se aplicarán sistemáticamente en la vida, tales como el respeto, la amistad y solidaridad”.

Este será un Polideportivo para todos los nuevejulienses que aspiren a realizar algunos de los deportes que se desarrollarán. “Es mi deseo que se transmitan y enseñen valores. Además el Club tendrá finalidades sociales y deportivas, no será selectivo por condiciones económicas y/o sociales. Contaremos con una manzana para los deportes al aire libre y un gimnasio totalmente refaccionado, con nuevos baños y completamente instalado para los deportes y uso de actividades sociales, culturales, recreativas”, contó Daffara.

LOS CAMINOS DE LA VIDA

El naonense Walter Daffara cursó su profesorado de Educación Física en Lincoln y si bien realizó sus primeras prácticas en su pueblo natal y en el colegio de “Del Valle”, los caminos de la vida lo llevaron hasta Italia de la mano del Profe Fernando Signorini.

Un 31 de diciembre 1985, comenzaba el viaje para Europa. Toda esa magnífica experiencia de vida, de trabajo, deportes y viajes lo esperaban. “Signorini estaba en España con Diego Armando Maradona y nos invitó a sus exalumnos por unos meses a ver los entrenamientos y a experimentar el deporte desde otro ángulo. Esos tres meses iniciales, luego se transformarían en 27 años. Entre medio trabajé en las inferiores del Nápoles, Pescara y en Ancona, entre otros”, relata con orgullo.

EL REGRESO A LOS PAGOS Y LOS SUEÑOS

Como dice Don Atahualpa “No olvida su patria chica, aquel que sabe querer, es que la tierra nos llama y adentro del alma nos grita volver”. Luego de 27 años, Walter Daffara programó su retorno a la patria chica. “La parte afectiva me llevó a volver a mi país. La familia siempre tira, al igual que los amigos. En uno de los viajes de regreso y luego de 10 años de ausencia me puse de novio con Sonia, quien es nuevejuliense y hoy es mi señora. Se fue conmigo a Italia y hace 20 años que estamos juntos”, dice emocionado.

Regresó de la península con una rica experiencia. Luchó para alcanzar sus objetivos, con enorme sacrificio y volvió al país con un sólido capital, una familia hermosa. “Junto a Sonia, llegaron mis hijas Chiara y Giulia, No nos detuvimos un instante, siempre peleándola con amor, con valores, a veces las cosas salen bien, otras veces no, pero no bajamos los brazos, en los momentos de dificultad, era suficiente una llamada a mi Papá, para que me dijera: no aflojen, sigan y al día siguiente ya parecíamos transformados para seguir con más energías”, recuerda con un dejo de nostalgia.

Luego de unos años, comenzamos a planificar el regreso y teniendo en cuenta antes de que nuestras hijas sean adolescentes y generen más vínculos. “Cuando nos decidimos, las nenas comenzaron a estudiar el español, a mirar series en castellanos y a practicar el idioma en casa. Volvimos justo para que puedan integrarse a nuestra ciudad.”, relata.

LO QUE VENDRA

El predio de Cepril posee una extensión de una manzana y está ubicado en la Av. Mitre 170 con vista al Parque Gral. San Martín. La obra será dirigida por el Maestro Mayor de Obras Gustavo Nanni, que es quien también integra la Comisión de Cepril.

Este emprendimiento será con inversión privada por parte de Daffara y paralelamente dará nacimiento al Club Ciudad 9 de Julio, que será una asociación sin fines de lucro y contará con su cooperadora.

Habrá canchas para alquilar, en el interior fútbol de salón, hockey pista interno, entre otros.

Además, y para destacar, “el polideportivo será abierto a toda la ciudadanía y quien no pueda solventar la cuota mínima será becado. No queremos que ningún niño quede afuera de este proyecto integrador y mucho menos que lo económico sea una traba para su inclusión y desarrollo”, subrayó Daffara.

Asimismo destacó “buscamos que los chicos salgan de esta entidad con valores de vida y con el aprendizaje de un deporte. Queremos la integración social de manera transversal con la familia, con el grupo con la sociedad que integra”.

Dentro del proyecto se incluyen Clínicas de fútbol y de hockey, visitas de ex deportistas, encuentros de árbitros y jugadores, viajes a canchas de la CABA para ver entrenamientos.

“Desde que empecé a preparar mi regreso de Italia a la Argentina tengo este proyecto en mente. Quería realizar un predio donde se realicen varios deportes tanto en lo formativo y como en lo competitivo, aunque siempre sumándole actividades recreativas y culturales con la idea de juntar a las familias”.

Si bien con el correr de los meses este club competirá con el resto, por ahora eso no se dará en lo inmediato. En esta etapa, los deportes no están establecidos en su totalidad – el listado de las distintas disciplinas se conocerá en febrero –pese a ello, Daffara remarcó que “lo primero en lo que se focalizará este Club será en la iniciación deportiva”.

Si todo marcha según lo programado, el 20 de febrero estaría todo terminado, incluyendo el perímetro alambrado y el parquizado. De esta manera, con el comienzo de clases y la inscripción en los distintos deportes.

Finalmente el naoense señaló “este proyecto también brindará trabajo a profesores de educación física y a formadores, para darle lo mejor a nuestros chicos. Sus puertas estarán abiertas para el mes de marzo y Dios quiera, este gran proyecto no termine jamás”.