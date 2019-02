Se llevó a cabo el torneo “Humberto A. Galvani”

En la jornada del Domingo 24 de febrero, culminó la 13va edición del torneo Galvani, organizado por el departamento de fútbol infantil dependiente del Club y Biblioteca Agustín

Alvarez.

Participaron 13 equipos, locales (Atlético 9 de Julio, FC Libertad, CA Once Tigres, CD San Agustín y CA San Martin) y regionales (Sportivo, Bragado Club y FC El Campin de Bragado, Atlético

Casares de Carlos Casares, Gimnasia y Villarino de Chivilcoy y 9 de Julio de Chacabuco).

Fueron cuatro días de puro futbol en el Antonio Crosa, donde se jugaron mas de 50 partidos, culminando el día de ayer con las finales de las copas de las tres categorías:

Categoría 2006:

• COPA DE ORO: Bragado Club vs. FC El Campin (3-1). Campeón Bragado Club

Categoría 2008:

• COPA DE ORO: CA 9 de Julio vs. Villarino (Chiv.) (3-1) Campeón CA 9 de Julio.

• COPA DE PLATA: Atlético Casares vs. CB Agustín Alvarez. (2-0) Campeón Atlético Casares.

Categoría 2010:

• COPA DE ORO: FC El Campin vs Villarino (Chiv) (5-3) Campeón FC El Campin

• COPA DE PLATA: FC Libertad vs CA San Martin (4-0) Campeón FC Libertad.

Agradecemos a todos los equipos participantes, a jugadores, cuerpo técnico, familias, prensa y

comunidad en general, por hacerse presente una vez mas y le pedimos disculpas por las

eventualidades que pudieron haber ocurrido.

Aprovechamos el presente para informar a todos ustedes que ya está abierta la inscripción de

la escuela de futbol “Humberto A. Galvani” para este 2019. La misma comenzó a mediados de

febrero. Para mas información, acercarse al predio del club en Santa Fe y Perito Moreno todos

los días a partir de las 17hs. o llamar al celular 2317 456213.

JUAN PAULO SANDES

Coord. Gral. Futbol infantil CBAA