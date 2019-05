Sábado con lluvia en la ciudad

(por Hugo Merlo)

Trataré de relatar un día con lluvia, un día en mi ciudad, un día mío, de nadie más, seguro que han tenido todos, pero yo pienso en el mío. Aunque siempre alguien lo bombardea.

Largué a las 9.30hs. tomando un café con el director del semanario y charlamos sobre el aniversario del medio, 20 años. Mucha gente ha pasado y me comenta que el HCD le va hacer un reconocimiento en una sesión ordinaria. Coincidimos quedestacar la historia de un medio de comunicación,debe ser al medio en sí mismo, los que estamos y los que estuvieron son solamenteviajeros en mares de tinta. Ahí vamos a estar para acompañar y pensar en los próximos 20 años.

Un rato más, salgo del bar donde estaba, enla calle llueve, un manto plúmbeo cubre la ciudad, pocos en la calle. Debo saludar un amigo nuevejuliense por su cumpleaños. Como vive en Italia, quiero aprovechar la tecnología, calculo que son las 3 de tarde en la “bota” y lo llamo y lo conecto con una esquina de la ciudad tratando apelar a su nostalgia.Me dice que allí también llueve, sensación extraña, imagino como una continuidad climática. Mientras tanto Clarín dice:

Dura reacción de la Iglesia y de ambientes católicos contra el líder de la extrema derecha MatteoSalvini, vicepremier y ministro del Interior italiano, acusándolo de usar la religión para sus objetivos, lo que ha desatado una resentida polémica. El hombre fuerte del gobierno populista respondió que está “orgulloso” de “tener el rosario siempre en el bolsillo”. El sábado en la concentración de los partidos nacionalistas y soberanistas en Milán, invocó a la virgen y en su arenga por el final de la campaña electoral en las elecciones europeas, mostró un rosario, lo agitó y lo besó.Pienso, “en todos lados se cuecen habas”.

Un nuevo café detrás del ventanal de Torremolinos, cada vez que traspaso esa puerta no puedo evitar el chaparrón de recuerdos de millones de veces que entré a la Tienda “La Americana” y ver a mi tío Hugo circular entre los saldos y retazos.

Después almuerzo y siesta. Cuando llega la noche, como corolario, ver la Juan Salinas Band en el Club Español y organizado por Alcec, con los convecinos Lozano y Fernando Pisano, fui con un amigo saxofonista aficionado, que me explicó varias cosas. Un muy buen espectáculo, muy buena música, mucha gente, en definitiva un éxito. A la salida una pizza, buena charla, visto que Juan Salinas es hijo de Luis Salinas, nos preguntamos qué influencia habíamos tenido sobre nuestros hijos, descontando que habíamos visto un caso paradigmático…y a dormir. Uno es un tipo digamos, normal.

Pero recibo un mensaje, Alberto Fernández, candidato a presidente y Cristina Fernández vice, como Fe y Fe , Grande Tuly!!!!. Y yo que había pasado un sábado hermoso.¿Porque un acertijo más?

Ahoratodo hay que deducirlo, intuirlo, colegir, adivinar, discernir, entrever, por ej. ¿Qué piensa hacer Lavagna? ¿Urtubey? ¿Sergio Mazza?¿Van a las PASO o no?¿forman un frente? o no. ¿AlbertoFernández, está para indultar? ¿Cristina piensa que pierde? Solá se bajó, Duhalde se enojó, Schiaretti se reúne con Macri ¿lo llamaron o la pidió él? y nosotros los que tenemos que elegir presidentesomos convidados de piedra.Parafraseando los hombres de Mayo de 1810 “Elpueblo quiere saber de qué se trata”

En una nota anterior decíamos que el poder no solo se declama sino que se detenta, entonces,¿podría AF ser candidato sin la protección de CF? NO. Lo que no comprendo porque el elegido fue él, podría haber sido cualquiera, no obstante ello la jugada movió el tablero.

Lo curioso es que todos ven ahora “extraordinario” candidato a AF, cuando hasta hace unas horas NADIE lo había mencionado ni para un cargo menor.

Así estamos, aún en nuestra ciudad no están todas las cartas jugadas, aunque el Radicalismo Provincial aseguró la continuidad de Cambienos, habrá que esperar otro sábado.

¡¡¡Feliz día de la Patria !!!!!!

Lic. Hugo Merlo ghs