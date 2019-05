Qué intendentes apostarán por la reelección en los 19 distritos de la Cuarta Sección

Al momento son varios los jefes comunales que confirmaron públicamente que apostarán por un nuevo mandato, y se espera que a la brevedad la mayoría de ellos termine de definirse. El análisis de Cuarto Político.

A menos de un mes para la presentación de las listas, los intendentes de la sección comienzan a definir su futuro. Al momento, son varios los que confirmaron públicamente que apostarán por un nuevo mandato, y se espera que a la brevedad la mayoría de ellos termine de definirse.

Frente a este escenario, los jefes comunales en su mayoría apuestan a ir por un nuevo período, y “saltar” a la órbita provincial o nacional en las elecciones de medio término de 2021 y en las ejecutivas de 2023, donde ya se anticipa una larga cola de aspirantes.

Uno de los primeros en confirmar sus intenciones de reelección fue Miguel Fernández (Trenque Lauquen), quien en un acto en julio de 2018 afirmó que “me voy a presentar. Después veré si la gente me acompaña. Vinimos a hacer lo que prometimos íbamos a hacer, porque hacer las obras en superficie, son las más rápidas y, a veces, no resuelven los problemas”.

Ya a principios de 2019, Eduardo Campana (General Villegas), blanqueó sus aspiraciones tras una reunión de gabinete al que se le sumaron los concejales del oficialismo.

Otro de los que ratificó su precandidatura fue Walter Torchio (Carlos Casares), quien ya había dado señales para fines de 2018 pero en la apertura de las Sesiones Ordinarias del HCD lo confirmó: “Quiero seguir trabajando para ese Casares que sueño”.

Por su parte, el mandamás de Carlos Tejedor, Raúl Sala aseguró que el acuerdo de su candidatura surgió de una reunión que dirigentes del espacio mantuvieron en el Comité de la UCR, donde, según indicó a este medio, “por consenso y por mi propia aceptación se resolvió que voy por la reelección 2019-2023”.

El intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, dejó entrever que buscará la reelección y que lo hará de una manera en particular. “Durante mi intendencia, no se van a inaugurar obras entre junio y octubre, hasta que terminen las elecciones”, afirmó. Y agregó: “Lo hago, porque cuando me tocó ser oposición siempre critiqué que se esperara hasta antes de las elecciones para inaugurar obras, entregar viviendas y otorgar beneficios”.

Tras varias idas y vueltas, Mariano Barroso (9 de Julio), confirmó que será el candidato de Cambiemos: “Tengo tomada la decisión de volver a postularme como candidato a Intendente. Es un cargo que requiere del cien por cien de la energía y hoy la tengo: sería estafar al vecino si no estuviera de esta manera”, aseguró sin vueltas.

A estos nombres se le suman Javier Reynoso (Rivadavia), quien confirmó su postulación al integrar la grilla de Rivadavia Primero; Germán Lago (Alberti), donde desde su entorno lo confirmaron a Cuarto Político; y Pablo Petrecca (Junín).

Sin definiciones

Todavía son varios los que no definieron su postura, aunque sí dieron algunos indicios. Víctor Aiola (Chacabuco) fue consultado días atrás y dejó entrever que sería candidato: “Estoy esperando que el partido y Cambiemos me llame. Nadie me lo pidió y como hay muchas indefiniciones a nivel provincial y nacional voy a esperar que se tomen todas las definiciones para tomar una decisión en lo personal”.

Pablo Zurro (Pehuajó) tampoco se definió, y en diálogo con este medio expresó que “no lo hemos decidido aún. Unidad Ciudadana en Pehuajó es un espacio muy fuerte. Yo lo encabezo pero estamos viendo quién puede ser el mejor candidato de la expresión de Unidad Ciudadana en Pehuajó”.

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, adelantó que “las intenciones están, pero lo tiene que definir la gente. Todos los intendentes de Cambiemos que conozco vamos a intentar renovar, pero hay que entender que el verdadero poder lo tienen las personas”. Y manifestó sus intenciones de abrir las internas en el distrito para competir con otros candidatos: “Desde Cambiemos, hay una línea clara. No tiene que haber internas en los distritos en los que somos oficialismo, pero les digo a todos los candidatos que se quieran presentar que no tengo ningún problema”.

Alberto Conocchiari (Leandro N. Alem), no dio señales respecto a su posible reelección y adelantó que “seré útil desde donde me toque estar”. En diálogo con Cuarto Político, el jefe comunal afirmó que está “analizándolo”, y que “veo que se cumple un ciclo, me gustaría que haya gente más joven y brindarles mis experiencia. También estoy por hacerme una revisión de salud, que tengo algunos problemas en la sumatoria. Desde el plano personal y político tengo que analizarlo. No soy de los que matan o mueren por permanecer en un cargo”.

En esta linea, Franco Flexas (General Viamonte) afirmó que “todavía no lo hemos definido”, y adelantó que “quiero terminar de hablarlo con toda la gente de Cambiemos para después confirmarlo; de todo modos, sería muy importante, por la realidad del distrito, que se mantenga esta línea de trabajo, más allá de que esté o no esté yo, también es importante que se mantengan la gobernadora y el presidente, se ha notado que ha cambiado cien por ciento nuestro distrito y hoy tenemos otro horizonte que antes no había”.

Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen), tampoco dio mayores precisiones y manifestó en diálogo con Cuarto Político que “en los próximos días estaremos definiendo con el equipo la candidatura”.

Érica Revilla (General Arenales), única intendenta mujer en la sección, aún no informó si apostará por la reelección, aunque todo estaría dado a que renovaría por un nuevo mandato.

En tanto, Vicente Gatica (Bragado), todavía no confirmó lo que sí insinuó días atrás, cuando reunió a todos los representantes de las distintas líneas que integran la coalición oficialista a nivel local

Mientras que Alexis Guerrera (General Pinto) admitió que “motivaciones hay, la tarea de servir a la comunidad siempre me ha resultado gratificante”, pero afirmó que “también pesan otros factores, que a medida que pasa el tiempo se ponen cada vez más en consideración”.

Por último, Guillermo Britos (Chivilcoy), quien rompió con el massismo y ahora es parte de “Integrar”, tampoco dio definiciones respecto a una posible candidatura, y tanto su presentación o como el espacio por el que lo haría, aún es una incógnita.

(Cuarto Politico)