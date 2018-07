Provincia, docentes: Suteba acusa al Gobierno de “maltrato” por falta de diálogo

La secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, advirtió que “hay mucho maltrato” por parte del Gobierno bonaerense a los docentes porque “hace más de 70 días que no nos convocan” a negociaciones paritarias salariales.

“En provincia hace más de 70 días que no nos convocan. Hay mucho maltrato”, señaló la sindicalista en declaraciones al canal de noticias C5N. Y Agregó: “No hay diálogo. Tenemos el salario congelado desde diciembre $ 12.500. Ya no tenemos que explicar nosotros que no alcanza”.

Vale recordar que los sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizarán esta semana asambleas en todas las escuelas de la provincia para definir la continuidad del “plan de acción”, ante la falta de convocatoria del gobierno de María Eugenia Vidal a una nueva mesa paritaria.

(DIB)