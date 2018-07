Primera jornada de donación de cabello: lunes 16 de julio en el salón blanco municipal

” Pelucas Solidarias de 9 de Julio”, te invita, a su Primer cruzada Solidaria!!! Podes acercarte a donar un mechóncito de Pelo, hilos de Poliester y algodón en tonos de marrones. Microtul de doble rebote, cabezas de telgopor, Pañuelos, gorritos, turbantes y Pelucas en desuso.

También te vamos a enseñar el paso a paso de como se confeccionan las Pelucas. Charla, café y torta!! No faltes!! Si no podes donar nada.. No importa!! Vení y acompañanos