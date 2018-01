Preocupación por la presencia de Alacranes en nuestra Ciudad

La Secretaría de Salud informa que ante la presencia de alacranes, se deben tomar las siguientes medidas:

CÓMO PREVENIR ACCIDENTES: Revisar y sacudir prendas de vestir y calzados. Sacudir la ropa de cama antes de acostarse o acostar un bebe o niño. Evitar caminar descalzo. Utilizar rejillas en desagües, cañerías y otras aberturas. Colocar burletes o alambre tejido (mosquiteros) en puertas y ventanas. Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos. Mantener limpia y ordenada la vivienda y alrededores. Evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña porque suelen ser lugares donde se alojan

QUÉ NO HACER: no realizar torniquetes. No beber bebidas alcohólicas. No colocar remedios caseros. No realizar cortes ni incisiones. No succionar para extraer veneno.

PRIMEROS AUXILIOS: lavar la herida de la zona picada o mordida sólo con agua y jabón. Desajustar prendas, sacar anillos, pulseras, relojes, etc. En el caso de picadura colocar hielo. Mantener al accidentado tranquilo y asistir de inmediato al centro asistencial más cercano.