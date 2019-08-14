Premio Caduceo, ganadores del año 2019

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) difunde el listado de los premiados de la XXVIII Edición del Premio Caduceo, galardón que entrega desde 1992.
Los 45 elegidos serán distinguidos por su destacada labor y trayectoria en diferentes categorías según se trate de producciones radiales, gráficas, televisivas o sitios web.
La ceremonia tendrá lugar el jueves 12 de septiembre en el salón auditorio de la Sede Provincial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata.
|LOCALIDAD
|MEDIO
|PREMIADO
|RUBRO
|ACEVEDO
|ACEVEDO TV
|TENÉS LA RESPUESTA
|MEJOR PROGRAMA EDUCATIVO
|AVELLANEDA
|FADIPASION.COM.AR
|FADIPASION.COM.AR
|MEJOR SITIO DEPORTIVO INFANTIL
|AZUL
|RADIO Z AZUL FM 97.1
|NATALIA COLOME
|LABOR EN PERIODISMO LOCAL
|BAHÍA BLANCA
|VALE BAHÍA FM 98.3
|ANABEL AMODEO
|LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA
|BAHÍA BLANCA
|LA BRÚJULA FM 93.1
|DE IGUAL A IGUAL
|LABOR EN RADIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
|BENAVIDEZ
|REVISTA TIGRIS
|REVISTA TIGRIS
|MEJOR REVISTA LOCAL
|BOLIVAR
|BOLIVAR TV
|HABLEMOS DE POLÍTICA
|MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS POLÍTICO
|BRANDSEN
|DETRASDELANOTICIA.COM.AR
|DETRASDELANOTICIA.COM.AR
|MEJOR PORTAL INFORMATIVO
|CANNING
|MULTIMEDIOS CANNING
|MULTIMEDIOS CANNING
|MEJOR COBERTURA INFORMATIVA REGIONAL
|CHACABUCO
|RADIO PLANETA FM 99.5
|RICARDO GAITÁN
|TRAYECTORIA EN OPERACIÓN TÉCNICA
|CITY BELL
|CANTILO FM 101.9
|ALEJANDRO BIDART
|LABOR EN RADIO Y TV
|CORONEL SUÁREZ
|VARIOS MEDIOS
|GUSTAVO KRENZ
|LABOR EN PERIODISMO DEPORTIVO
|EL PALOMAR
|VIVIELOESTE.COM.AR
|VIVIELOESTE.COM.AR
|MEJOR PUBLICACIÓN REGIONAL ON LINE
|EZEIZA
|CANAL 4
|DAMIÁN CELIZ
|LABOR EN PERIODISMO COMUNITARIO
|GENERAL ARENALES
|LA GACETA REGIONAL
|LA GACETA REGIONAL
|MEJOR SEMANARIO REGIONAL
|JUNIN
|JUNINHISTORIA.COM
|ROBERTO TORRES
|MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS HISTÓRICOS
|LA DULCE
|LADULCEDIGITAL.COM
|LADULCEDIGITAL.COM
|MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
|LA PLATA
|SOMOS LA PLATA
|HOMBRES DE PESCA
|MEJOR PROGRAMA DE PESCA
|LA PLATA
|RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA AM 1390
|VIRGINIA ILARIUCHI
|POST MORTEM POR SU LABOR EN MÓVIL
|LEZAMA
|INFOZONA.COM.AR
|INFOZONA.COM.AR
|MEJOR PORTAL DIGITAL DE NOTICIAS
|LINCOLN
|TIEMPO FM 92.5
|ALEJANDRA RAMOS
|LABOR EN RADIO
|LOBOS
|RSO CANAL 8
|MARIANO CÁNCHERO
|PREMIO A LA INICIATIVA PERIODÍSTICA LOCAL
|MAR DEL PLATA
|REVISTA CENTRAL
|REVISTA CENTRAL
|MEJOR PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
|MAR DEL PLATA
|VARIOS MEDIOS
|LUIS MARÍA STANZIONE
|POST MORTEM POR SU TRAYECTORIA EN RADIO Y TELEVISIÓN
|MERCEDES
|MERIDIANO FM 105.3
|ALBERTO FLORELLA
|TRAYECTORIA EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE
|MIRAMAR
|ZONA FM 89.3
|ZONA FM 89.3
|MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
|MORÓN
|REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE
|REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE
|MEJOR PUBLICACIÓN DE TEMAS HISTÓRICOS
|NORBERTO DE LA RIESTRA (25 DE MAYO)
|VARIOS MEDIOS
|ARMANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
|POST MORTEM POR SU CONTRIBUCIÓN A LA COMUNICACIÓN LOCAL
|OLAVARRÍA
|ZONACAMPO.COM.AR
|ZONACAMPO.COM.AR
|MEJOR PORTAL AGROPECUARIO
|PEHUAJÓ
|REVISTA MIRÁ
|REVISTA MIRÁ
|MEJOR PUBLICACIÓN LOCAL
|PERGAMINO
|PERGAMINOVERDAD.COM.AR
|PERGAMINOVERDAD.COM.AR
|MEJOR SITIO DE NOTICIAS LOCALES
|PILA
|VARIOS MEDIOS
|GERARDO BASUALDO
|LABOR EN LA COMUNICACIÓN LOCAL
|PINAMAR
|TEL PIN
|ADRIAN MICHELENA
|LABOR EN PERIODISMO DEPORTIVO
|QUILMES
|RADIO PLUS FM 96.1
|ENRIQUE ¨QUIQUE¨ RODRÍGUEZ
|LABOR ESPECIALIZADA EN PERIODISMO SOBRE BOXEO
|RAUCH
|BOLETIN INFORMATIVO
|BOLETIN INFORMATIVO
|MEJOR PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL
|SAN ANDRÉS (SAN MARTÍN)
|S.O.S. FM 105.1
|KARIN GANSO
|LABOR EN LOCUCIÓN FEMENINA
|SAN ISIDRO
|GAZETANORTE.COM.AR
|MARÍA LAURA OLIVA
|LABOR EN PERIODISMO LOCAL
|SAN NICOLAS
|CANAL 2
|BALTASAR SCHUBERT
|LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
|SAN PEDRO
|SOL TV
|BETTY RODRÍGUEZ
|LABOR EN CONDUCCIÓN
|SIERRA DE LA VENTANA
|REFLEJOS FM 103.1
|ARNALDO JORGE BOTTO
|TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO BONAERENSE
|TANDIL
|DE LA SIERRA AM 1180
|ACELERANDO A FONDO
|MEJOR PROGRAMA DE AUTOMOVILISMO
|TAPALQUÉ
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|PATRICIO BONFANTIN
|LABOR EN PERIODISMO GRÁFICO Y RADIAL
|TRENQUE LAUQUEN
|CANAL 12
|DANIELA VILLARO
|MEJOR CONDUCCIÓN FEMENINA
|TRES ARROYOS
|CELTA TV
|PATRICIA BERRUTTI
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|TRES DE FEBRERO
|REVISTA ATLETISMO ARGENTINO
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