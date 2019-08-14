Publicado 14/08/2019 15:13 / general

Premio Caduceo, ganadores del año 2019

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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) difunde el listado de los premiados de la XXVIII Edición del Premio Caduceo, galardón que entrega desde 1992.

Los 45 elegidos serán distinguidos por su destacada labor y trayectoria en diferentes categorías según se trate de producciones radiales, gráficas, televisivas o sitios web. 

La ceremonia tendrá lugar el jueves 12 de septiembre en el salón auditorio de la Sede Provincial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. 

LOCALIDAD MEDIO PREMIADO RUBRO
ACEVEDO ACEVEDO TV TENÉS LA RESPUESTA MEJOR PROGRAMA EDUCATIVO
AVELLANEDA FADIPASION.COM.AR FADIPASION.COM.AR MEJOR SITIO DEPORTIVO INFANTIL  
AZUL RADIO Z AZUL FM 97.1 NATALIA COLOME LABOR EN PERIODISMO LOCAL  
BAHÍA BLANCA VALE BAHÍA FM 98.3 ANABEL AMODEO LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA
BAHÍA BLANCA LA BRÚJULA FM 93.1 DE IGUAL A IGUAL LABOR EN RADIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
BENAVIDEZ REVISTA TIGRIS REVISTA TIGRIS MEJOR REVISTA LOCAL
BOLIVAR BOLIVAR TV HABLEMOS DE POLÍTICA MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS POLÍTICO
BRANDSEN DETRASDELANOTICIA.COM.AR DETRASDELANOTICIA.COM.AR MEJOR PORTAL INFORMATIVO
CANNING MULTIMEDIOS CANNING MULTIMEDIOS CANNING MEJOR COBERTURA INFORMATIVA REGIONAL
CHACABUCO RADIO PLANETA FM 99.5 RICARDO GAITÁN TRAYECTORIA EN OPERACIÓN TÉCNICA
CITY BELL CANTILO FM 101.9 ALEJANDRO BIDART LABOR EN RADIO Y TV
CORONEL SUÁREZ VARIOS MEDIOS GUSTAVO KRENZ LABOR EN PERIODISMO DEPORTIVO
EL PALOMAR VIVIELOESTE.COM.AR VIVIELOESTE.COM.AR MEJOR PUBLICACIÓN REGIONAL ON LINE
EZEIZA CANAL 4 DAMIÁN CELIZ LABOR EN PERIODISMO COMUNITARIO
GENERAL ARENALES LA GACETA REGIONAL LA GACETA REGIONAL MEJOR SEMANARIO REGIONAL
JUNIN JUNINHISTORIA.COM ROBERTO TORRES MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS HISTÓRICOS
LA DULCE LADULCEDIGITAL.COM LADULCEDIGITAL.COM MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
LA PLATA SOMOS LA PLATA HOMBRES DE PESCA MEJOR PROGRAMA DE PESCA
LA PLATA RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA AM 1390 VIRGINIA ILARIUCHI POST MORTEM POR SU LABOR EN MÓVIL
LEZAMA INFOZONA.COM.AR INFOZONA.COM.AR MEJOR PORTAL DIGITAL DE NOTICIAS
LINCOLN TIEMPO FM 92.5 ALEJANDRA RAMOS LABOR EN RADIO
LOBOS RSO CANAL 8 MARIANO CÁNCHERO PREMIO A LA INICIATIVA PERIODÍSTICA LOCAL
MAR DEL PLATA REVISTA CENTRAL REVISTA CENTRAL MEJOR PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
MAR DEL PLATA VARIOS MEDIOS LUIS MARÍA STANZIONE POST MORTEM POR SU TRAYECTORIA EN RADIO Y TELEVISIÓN
MERCEDES MERIDIANO FM 105.3 ALBERTO FLORELLA TRAYECTORIA EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE
MIRAMAR ZONA FM 89.3 ZONA FM 89.3 MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
MORÓN REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE MEJOR PUBLICACIÓN DE TEMAS HISTÓRICOS
NORBERTO DE LA RIESTRA (25 DE MAYO) VARIOS MEDIOS ARMANDO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ POST MORTEM POR SU CONTRIBUCIÓN A LA COMUNICACIÓN LOCAL
OLAVARRÍA ZONACAMPO.COM.AR ZONACAMPO.COM.AR MEJOR PORTAL AGROPECUARIO
PEHUAJÓ REVISTA MIRÁ REVISTA MIRÁ MEJOR PUBLICACIÓN LOCAL
PERGAMINO PERGAMINOVERDAD.COM.AR PERGAMINOVERDAD.COM.AR MEJOR SITIO DE NOTICIAS LOCALES
PILA VARIOS MEDIOS GERARDO BASUALDO LABOR EN LA COMUNICACIÓN LOCAL
PINAMAR TEL PIN ADRIAN MICHELENA LABOR EN PERIODISMO DEPORTIVO
QUILMES RADIO PLUS FM 96.1 ENRIQUE ¨QUIQUE¨ RODRÍGUEZ LABOR ESPECIALIZADA EN PERIODISMO SOBRE BOXEO
RAUCH BOLETIN INFORMATIVO BOLETIN INFORMATIVO MEJOR PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL
SAN ANDRÉS (SAN MARTÍN) S.O.S. FM 105.1 KARIN GANSO LABOR EN LOCUCIÓN FEMENINA
SAN ISIDRO GAZETANORTE.COM.AR MARÍA LAURA OLIVA LABOR EN PERIODISMO LOCAL
SAN NICOLAS CANAL 2 BALTASAR SCHUBERT LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
SAN PEDRO SOL TV BETTY RODRÍGUEZ LABOR EN CONDUCCIÓN
SIERRA DE LA VENTANA REFLEJOS FM 103.1 ARNALDO JORGE BOTTO TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO BONAERENSE
TANDIL DE LA SIERRA AM 1180 ACELERANDO A FONDO MEJOR PROGRAMA DE AUTOMOVILISMO
TAPALQUÉ SEMANARIO LA PALABRA PATRICIO BONFANTIN LABOR EN PERIODISMO GRÁFICO Y RADIAL
TRENQUE LAUQUEN CANAL 12 DANIELA VILLARO MEJOR CONDUCCIÓN FEMENINA
TRES ARROYOS CELTA TV PATRICIA BERRUTTI LABOR PERIODÍSTICA PARA DISCAPACITADOS
TRES DE FEBRERO REVISTA ATLETISMO ARGENTINO REVISTA ATLETISMO ARGENTINO MEJOR REVISTA DE ATLETISMO

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