Publicado 01/08/2018 15:08 / general

Premio Caduceo, ganadores del año 2018

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El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) difunde el listado de los premiados de la XXVII Edición del Premio Caduceo, galardón que entrega desde 1992 y que Semanario extra ganara en el año 2015.

Los 44 elegidos serán galardonados por su destacada labor y trayectoria en diferentes categorías según se trate de producciones radiales, gráficas, televisivas o sitios web.

La ceremonia tendrá lugar el jueves 6 de septiembre en el salón auditorio de la Sede Provincial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. 

LOCALIDAD MEDIO PREMIADO RUBRO
ALBERTI CENTRO FM 91.1 CENTRO FM 91.1 40 AÑOS EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE
ALVEAR VARIOS MEDIOS LIS SOLE MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS HISTÓRICOS  
ARRECIFES MINUTO
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ARRECIFES.COM.AR		 MEJOR DIARIO DIGITAL LOCAL  
AZUL SOMOS AZUL SOMOS NOTICIA MEJOR NOTICIERO LOCAL
BAHÍA BLANCA BAHÍA VISIÓN COLOR EL COLECCIONISTA MEJOR PROGRAMA DOCUMENTAL
BAHÍA BLANCA LANUEVA.COM HERNÁN GUERCIO LABOR EN PERIODISMO LOCAL
BARKER RADIO ZERO FM 90.1 LA MAÑANA DE LA 90 MEJOR PROGRAMA DE INTERÉS LOCAL
CARMEN DE ARECO CANAL 4 ANGEL GALESIO LABOR EN TELEVISIÓN
CHASCOMÚS EL COMUNITARIO EL COMUNITARIO MEJOR REVISTA LOCAL
CORONEL CHARLONE MERIDIANO FM 98.5 SILVIO BORGO LABOR EN RADIO Y TV
CORONEL DORREGO MANANTIAL FM 97.3 GUSTAVO BLAZQUEZ TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO BONAERENSE
DOLORES CITY FM 93.3 GONZALO GILES PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN EN RADIO
EZEIZA LA PALABRA CARLOS ALBERTO CONDENANZA LABOR EN PERIODISMO GRÁFICO
GRAL. BELGRANO POWER FM 90.5 ALEJANDRO IENA LABOR EN LA DIFUSIÓN DE LA MÚSICA NACIONAL
JUNÍN CANAL 10 GENTE DE CAMPO MEJOR PROGRAMA AGROPECUARIO
LA EMILIA ELEMILIANO.COM.AR RICARDO DARÍO PRIMO LABOR EN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
LA PLATA REVISTA FH REVISTA FH MEJOR PUBLICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
LA PLATA DIARIO EL DÍA MARTÍN TETAZ MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS ECONÓMICOS
LANÚS CADENA AM 1470 CURVAS MEJOR PROGRAMA DE AUTOMOVILISMO
LAPRIDA LAPRIDAWEB.COM.AR LAPRIDAWEB.COM.AR MEJOR PUBLICACIÓN LOCAL ONLINE
LOMAS DE ZAMORA AM 820 VIVIR MEJOR MEJOR PROGRAMA DE SALUD
MADARIAGA CENTRALDENOTICIAS
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MAGDALENA EL TRIBUNO EL TRIBUNO MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
MAR DEL PLATA MITRE MAR DEL PLATA FM 103.7 NICOLAS MONDINO MEJOR CONDUCCIÓN MASCULINA
MAR DEL PLATA CANAL UNIVERSIDAD JOSE LUCAS “PEPE” GARCÍA MEJOR CONDUCCIÓN DE PROGRAMA INFANTIL
MERCEDES SANTA MARIA FM 88.1 SONANDO, LA MÚSICA CREATIVA MEJOR PROGRAMA DE JAZZ
MONTE MONTE24
NOTICIAS.COM.AR		 MONTE24
NOTICIAS.COM.AR		 MEJOR SITIO DE NOTICIAS LOCALES
MORENO VARIOS MEDIOS RODRIGO SOLORZANO LABOR EN PERIODISMO
MORÓN OESTENOTICIAS.COM OESTENOTICIAS.COM MEJOR INFORMACIÓN LOCAL ONLINE EN EL GRAN BUENOS AIRES
NAVARRO NAVARRONOTICIAS.COM NAVARRONOTICIAS.COM MEJOR COBERTURA LOCAL EN EL INTERIOR BONAERENSE
OLAVARRÍA RADIO UNIVERSIDAD OLAVARRIA FM 90.1 RADIO UNIVERSIDAD OLAVARRIA FM 90.1 MEJOR PROGRAMACIÓN PARA LA JUVENTUD
PERGAMINO EL TIEMPO CLAUDIO GIOVAGNOLI LABOR EN HUMOR GRÁFICO
PRINGLES EL DIARIO DE PRINGLES EL DIARIO DE PRINGLES MEJOR COBERTURA LOCAL
QUEQUÉN LA VOZ FM 89.3 LA VOZ FM 89.3 MEJOR INSERCIÓN COMUNITARIA
RAMALLO REPORTE SEMANAL REPORTE SEMANAL MEJOR SEMANARIO LOCAL
ROJAS CANAL 2 CLYFER TV CANAL 2 CLYFER TV LABOR EN PERIODISMO LOCAL
SAN FERNANDO SANFERNANDO
NUESTRO.COM.AR		 SABRINA GARCÍA LABOR EN PERIODISMO DIGITAL
SAN MARTÍN SOMOS NORTE MARIO MUNDO LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA
SAN MIGUEL VARIOS MEDIOS EL ALFA Y LA OMEGA 25 AÑOS EN LA RADIODIFUSIÓN BONAERENSE
TIGRE FM LA BARCA 88.3 FERNANDO VIGNA MEJOR COLUMNISTA DE TEMAS LOCALES
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TRES ARROYOS LA VOZ DEL PUEBLO STELLA MARIS GIL MEJOR COLUMNISTA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
TRES LOMAS ES LO QUE HAY ES LO QUE HAY MEJOR REVISTA LOCAL
VALENTIN ALSINA GAMA AM 1490 DANIEL GALOTO TRAYECTORIA EN EL PERIODISMO DEPORTIVO

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