Premio Caduceo, ganadores del año 2018

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires (CPBA) difunde el listado de los premiados de la XXVII Edición del Premio Caduceo, galardón que entrega desde 1992 y que Semanario extra ganara en el año 2015.
Los 44 elegidos serán galardonados por su destacada labor y trayectoria en diferentes categorías según se trate de producciones radiales, gráficas, televisivas o sitios web.
La ceremonia tendrá lugar el jueves 6 de septiembre en el salón auditorio de la Sede Provincial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata.
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