Porto Cervo, vacaciones VIP

(por Cecilia Lastiri)

Uno de los destinos más glamorosos de Italia, Porto Cervo, es un eje de la Costa Esmeralda, sinónimo de vacaciones VIP en Cerdeña. Una de las localidades más famosas de la isla, adquirió celebridad al ser frecuentada por muchos famosos, el primero, el Aga Khan, que la descubrió en 1962, que la eligen como destino para sus vacaciones de verano, a bordo de lujosos yates o en elegantes villas.

Porto Cervo es la capital indiscutible de la Costa Esmeralda, y es un enclave paradisíaco donde abundan personajes ricos y famosos que acuden a sus playas, pero también por el lujo que rodea su puerto repleto de súper restaurantes, embarcaciones de recreo, campos de golf y tiendas de las marcas más prestigiosas.

El puerto deportivo de Porto Cervo tiene tal ajetreo, sobre todo en verano, que parece un atasco de yates de lujo de tamaño inconmensurable. A ello contribuye ser la sede del Yacht Club Costa Smeralda que organiza regatas internacionales en sus coloridas aguas.

ir de tiendas no está al alcance de todo el mundo, pero merece la pena un paseo por el centro de Porto Cervo desde la piazzetta delle Chiacchere hasta Sottopiazza, disfrutando de las típicas casas de la Costa Esmeralda, con sus ventanas y balcones llenos de flores. Aquí se lanzan de forma exclusiva y anticipada muchas colecciones de las marcas de moda más prestigiosas, y las firmas muestran en sus escaparates joyas de precios imposibles. También son muy características las tiendas de anticuarios marinos.

No es nada extraño toparnos con algún famoso o estrella del cine, de compras por el centro. Paseando llegamos a la piazzetta que se abre al puerto viejo, y que tanto de noche como de día es un espectáculo. Por el día las aguas cristalinas y el verde de la costa envuelven las villas, y por la noche la gente cena mirando las luces reflejadas en el mar.

Situada en el golfo que lleva el mismo nombre, la población costera de Porto Cervo pertenece al municipio de Arzachena, en la provincia de Olbia-Tempio. Fue diseñada por el Príncipe Karim Aga Khan IV entre la década de los años 50 y de los 60. Para este paraíso contrato a los mejores arquitectos y paisajistas de la época, como Jacques Couelle, Luigi Vietti o Michele Busiri Vici.

Porto Cervo, como toda Cerdeña, disfruta de un agradable clima de tipo insular mediterráneo. Los veranos en la isla son muy calidos y secos, mientras que los inviernos resultan mucho más húmedos. La temperatura media anual es de 17 grados

Con una historia de poco más de 60 años, en Porto Cervo no existen muchos monumentos históricos. Aún así, no hay que dejar de visitar la preciosa Iglesia de Stella Maris. De color blanco impoluto, y con una peculiar forma, está ubicada en un bonito paraje desde el que se puede disfrutar de unas maravillosas vistas del mar Mediterráneo. Otros lugares de interés son La Marina, que es el puerto deportivo y centro neurálgico de la Costa Esmeralda, y el puerto de atraque, donde quedaremos fascinados por los espectaculares y lujosos yates.



Por supuesto, el poderoso atractivo de Porto Cervo también incluye estupendas playas, como la Cala di Volpe, la Playa del Piccolo Pevero, la Playa del Grande Pevero, la Playa de Liscia Ruja o la Playa de Petra Ruja.



En Porto Cervo se hallan algunos de los restaurantes más exclusivos de toda Italia, pero también encontraremos tabernas y restaurantes de cocina tradicional mucho más económicos. La cocina local incluye platos elaborados con pasta, embutidos, quesos, miel o aceite de oliva, y no hay que dejar de probar el carasau, un pan típico de la isla. Curiosamente, una de las recetas más populares de Cerdeña es la fabada, que se prepara de forma muy similar a la asturiana. Otras delicias sardas son el cibettino, un extraño plato de ternera rellena de cochinillo, que a su vez contiene una liebre rellena de salchichas; los malloreddus, también conocidos como gnochetti sardi; los culirjoni, que son ravioli de sémola rellenos de requesón y acelgas, o de queso, o de patatas y azafrán, o las parrilladas mixtas de pescado, que suelen incluir sardinas, lubina, dorada, sepia y otros productos frescos de mar.

