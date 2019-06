¿Por qué ganan los oficialismos?

(por Lic. Hugo Merlo)

No quedan dudas que estamos en crisis, y no vacilamos en que esta crisis se fue gestando en el gobierno anterior y que aún perdura, llevamos 9 años sin crecimiento económico, tenemos 30 % de pobreza y se mantiene, simplificando ¡las cosas no están bien podríamos decir!

Para llegar al punto que me interesa, repaso los resultados de las elecciones que se desarrollaron en cuatro provincias el fin de semana, pero tomemos el caso de San Juan y Misiones, que eligieron gobernador, resultado: ganó el oficialismo, por amplio margen. Antes hubo eleccionesen Neuquén, Río Negro, Córdoba y La Pampa. Resultado: ganó el oficialismo, también con bastante holgura. Este fin de semana, el reportaje a los vencedores revelaba los logros que habían cimentado el triunfo y, parecía, que en esas provincias no pertenecían a la Argentina de la crisis que planteamos como hipótesis al principio de la nota. La pregunta es, ¿los oficialismos son ratificados por sus buenos resultados de la gestión? Entonces…¿por qué al presidente le va mal en las encuestas?… ¿puede existir un país en el que las provincias les van bien y al país le va mal?

Consideraremos algunas de las posibles causas de este fenómeno.

Una razón que puede explicar estos triunfos rotundos es positiva y tiene que ver con lo que he pregonado en este espacio sobre las bondades del desarrollo local, lo que no es ni más ni menos que de acuerdo a un diagnóstico de la región, plantear estrategias de impulso endógeno. Esta circunstancia, por muchos motivos, si bien el objetivo no es compensarlas falencias del gobierno central, genera espacios de crecimiento que pueden ser percibidos por la población y resultar un factor que explique el resultado que estamos viendo.

Un segundo fenómeno, si bien lo evaluamos con pocos datos, permite emitir una opinión no contundente, pero que puede estar influyendo, es la cantidad de empleo público. Por ej. Formosa, Catamarca y La Rioja tienen 2 empleados públicos por cada uno en el sector Privado, con 1,5 x 1 Jujuy, Santiago del Estero, y 1 a 1 en Salta, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Misiones. La dos últimas, San Juan y Misiones, fueron el batacazo del fin de semana pasado. Además de estas proporciones, existen presupuestos flexibles para el pago de salarios. Las provincias, casi todas, se caracterizan porque el salario público en promedio es superior al salario del empleo privado. A la hora de pagar salarios se muestran singularmente generosas, al menos contrastando con los que abona el conjunto del sector privado. Misiones y Chaco registran pagos de salarios que en promedio superan en un 50% a los del sector privado. Mientras que un escalón más abajo se ubican; San Juan; Salta; Córdoba; Buenos Aires y Entre Ríos, en un rango de exceso del 38% a 30 por ciento. Esto puedo significar una presión a votar por lo oficialistas.

Tercer fenómeno, hay gobernadores que se “sacan” fotos con obras que hace el gobierno nacional, por ej. en Córdoba, el sector más dinámico en empleo es la construcción y le sigue minería, gas y agua, es posible que en esos rubros haya obras financiadas por el Gobierno Nacional. En San Juan, por ej. La Barrick Gold, extrae oro y plata a cielo abierto de la Mina Veladero, el gobierno de Macri le redujo los derechos de exportación.

Después puede haber clientelismo, estructuras con punteros, otras cosas por el estilo. La realidad es que se ratifican los gobiernos provinciales, pero se critica el gobierno central. Para pensar.

