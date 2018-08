Policía comunal informa

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN POR DELITOS MODALIDAD “ CUENTOS DEL TÍO”.

Ante distintos ilícitos perpetrados en ciudades jurisdiccionales y aledañas, todos ellos bajo la modalidad delictiva “CUENTO DEL TÍO”, en su gran mayoría en perjuicio de personas de tercera edad; esta Jefatura Departamental, alerta y lleva a conocimiento de la población distintas maniobras falaces usadas por los delincuentes para lograr su objetivo. Se hace constar que en todo momento el fin de los mismos es obtener dinero y/o joyas y el engaño es cometido vía telefónica, simulando los delincuentes ser personas del entorno familiar (hijos, sobrinos, nietos etc.) quienes al momento del llamado utilizan distintos ardid para lograr sus cometidos; como por ejemplo que sufrieron un accidente, que están siendo víctimas de un asalto o que son empleados bancarios y tienen que mandar a buscar el dinero por cambio de billetes, series, etc..; entre otros. ANTE ESTE TIPO DE LLAMADOS O SIMILARES SE RECOMIENDA NO BRINDAR NINGUN TIPO DE INFORMACION, CORTAR LA COMUNICACIÓN Y DAR INMEDIATO AVISO A LA POLICIA A LOS NUMEROS DE EMERGENCIAS 911 O 101 .-

Fdo. CLAUDIO H. LUSETTI – Crio. Mayor – Jefe Departamental Pehuajó.