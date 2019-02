Pinto: Desde el Hospital desmintieron y rechazaron “falsas expresiones” sobre médicos sin títulos

Desde el Hospital Municipal salieron al cruce de los trascendidos de que un médico no habría podido firmar un acta de defunción por falta de título, hablaron de “poner un límite a las falsas expresiones vertidas con liviandad e irresponsabilidad”, y aclararon lo sucedido.

Desde la Dirección del Hospital Municipal Dr. Alberto L. Videla de General Pinto emitieron un comunicado con el fin de desmentir “en su totalidad” una publicación de un comunicador local, que, mediante Facebook, deslizó la presencia de médicos sin títulos en el nosocomio local.

En el comunicado se refirieron a la nota titulada “Hospital modelo…médico sin título. No pudo firmar acta de defunción?…en manos de quienes ponemos la salud de los pintenses?”, y señalaron que “por lo expuesto y con el fin principal de no generar malestar e inquietud en los ciudadanos de General Pinto es que nos vemos en la obligación de poner un límite a las falsas expresiones vertidas con liviandad e irresponsabilidad, volcando luz sobre lo ocurrido”.

Al respecto explicaron que, “las partidas de defunción deben ser firmadas por médicos que se encuentren inscriptos en el Registro Civil de la localidad y tener domicilio en el Partido, según lo estipulado por el Registro Provincial de las Personas, por lo que muchos de los profesionales que se encuentran desempeñando funciones en nuestro Hospital, pero que no residen en General Pinto, no pueden rubricar las citadas partidas según los requerimientos, lo que de ninguna manera implica que no cuenten con título habilitante y su correspondiente matrícula para ejercer la profesión”.

“Todos los médicos que forman parte del staff del área de Salud Municipal poseen título habilitante, por lo que tal publicación es carente de veracidad y no solo intenta desprestigiar al Hospital, sino que además, genera angustias y preocupaciones en quienes por razones de salud propia o de familiares concurren a dicha Institución”, amplia el descargo.

Por último, desde el Hospital indicaron que procederán a iniciar las acciones legales pertinentes “para que se repare el daño causado a nuestro Hospital y se apliquen las penas que correspondieren según lo que dicte la Justicia al responsable”.

(Cuarto Politico)