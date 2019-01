Pehuajó: Se reeditó el “Qunitas” para bebés que nazcan en el Sistema de Salud Pública

La vecina ciudad de Pehuajó cuenta con un nuevo Programa destinado a otorgar un nuevo derecho a todos los bebés y las bebas que nazcan en su Sistema de Salud Pública. Se trata de una iniciativa denominada “Pehuajitos” que, tomando como ejemplo lo que fuera el “Plan Qunita”, dotará a todas las familias con diversos elementos indispensables a la hora del nacimiento.

“Pehuajitos” fue lanzado conjuntamente por el intendente Pablo Zurro, el diputado provincial Avelino Zurro y el Secretario de Salud local Dr. José María Pichetto. Puntualmente consistirá en los siguientes materiales para cada una de las familias: Catre, Bolso y Cambiador, Manta de algodón doble, Manta, Babero, Gorro, Pantalón y Batita, 2 Bodies (manga corta y larga), Toalla, 3 Babitas, 2 pares de Medias, Algodón, Toallitas húmedas, Óleo calcáreo, Pañales, Termómetro digital, Kit de Mamaderas y Chupete, Mordillo-Sonajero, y un Libro con información útil.

“Qunitas fue una estrategia sanitaria destinada a reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Qunitas era un Programa donde se entregaba lo que nuestras abuelas llamaban Ajuar, a cada niño o niña que nacía en la república Argentina. Más allá de los dos objetivos centrales, tenía el efecto de generar un acceso a la salud de parte de las madres de cada uno de esos argentinos y argentinas, un parto seguro, un sueño seguro de cada uno de los bebes y un desarrollo temprano, por todo lo que incluía el programa Qunita creado por Cristina Fernández de Kirchner y quien era en ese momento Ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán”, expresó el legislador Avelino Zurro.

En esa línea, agregó que “a partir de que se dejó de entregar el programa Qunita, que también se entregaba en nuestro sistema público de salud hasta el año 2015, empezamos a pensar que ya que se vulneran derechos desde el Estado nacional, porque no podíamos generar un programa desde el estado municipal que lo reemplace. A partir de ahora, todos los niños y niñas que nazcan en el sistema de salud pública de nuestro distrito, tengan o no recursos, y tengan o no obra social, van a recibir este programa Pehuajitos, porque de eso se trata un derecho”.

“El estado de Pehuajó es un estado presente. Nosotros somos la contracultura del Macrismo. El Macrismo destruyó el país, nos dejó sin expectativa. Entre lo que hicieron, fue destruir Qunita, un plan similar a esto, pero a nivel nacional. Se habían entregado 50 mil en la época de Cristina (Fernández de Kirchner), y el señor Macri dejó sin entregar 60 mil. Por eso esto es una muy buena idea para los pehuajenses”, sostuvo el intendente Zurro.

“Quiero agradecer al Dr. Daniel Gollán, ex Ministro de Salud de la Nación. Es un programa para todas las embarazadas que tengan el parto dentro del partido de Pehuajó. Todas las mamás que estén embarazadas, van a ser seguidas por el servicio de Ginecología y Obstetricia de nuestro hospital, y en base a eso se darán normas de control durante el embarazo. El objetivo base del Programa es evitar la mortalidad materna y mortalidad infantil, por eso se controla todo. Esto es importante para el parto, el posparto, el puerperio y el desarrollo integral del niño. Todas aquellas mamás embarazadas van a tener un seguimiento y días antes del parto se les entregarán todos los elementos del programa Pehuajitos. Además, contarán con un apoyo de una trabajadora social para que se cumpla el calendario de vacunación y demás”, expresó el Secretario de Salud local Dr. José María Pichetto.

Uno de los puntos centrales del Programa “Pehuajitos” es la inclusión de un “libro original realizado por la Municipalidad y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como base esa guía que traía el programa Qunita, con las actualizaciones que realizó el Dr. José Pichetto. Tiene cuatro capítulos: un capítulo destinado a la madre, otro a la prevención, otro destinado a las distintas etapas del bebé y otro sobre la identidad sexual y reproductiva. Es muy didáctico y cualquier madre o padre de nuestra ciudad van a tener acceso a través de la entrega”, contó Avelino Zurro.

Por último, el diputado de la Cuarta Sección Electoral concluyó que “a partir de ahora, cualquier familia que pase por el Sistema Público de Salud, recibirá este Programa; asegurándose así un acceso a la Salud previo al embarazo, un parto seguro y respetado, un sueño seguro para el o la bebé y un desarrollo como corresponde. Sobre todo, en un Pehuajó donde el Intendente quiere asegurar los derechos. Ya nunca más, un bebé pehuajense tendrá diferencias de lo que recibe al nacer, dependiendo de sus recursos o de la obra social que tenga”.