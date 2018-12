Paritaria docente: los gremios vuelven a parar en el final de un año conflictivo

Los docentes bonaerenses llevarán adelante este lunes un nuevo paro en rechazo a la última oferta salarial realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal de un 2% adicional (al 30% ya percibido) y un bono de $ 7.000. El Ejecutivo decidió igualmente otorgar esas sumas.

En un conflicto desgastado y tras el fracaso en las negociaciones durante todo el año, los docentes volverán a manifestarse con un cese de actividades. En total, los maestros bonaerenses realizaron en lo que va del año 29 paros, 27 de ellos en el marco del Frente de Unidad Docente.

La cantidad de jornadas de protestas, todo un récord en la provincia, parece ser la expresión más cruda de un conflicto que en todo el año no encontró salidas, y que incluso por momentos se profundizó con temas satelitales como los reclamos por infraestructura y la aplicación de descuentos por parte del Ejecutivo.

La semana pasada, tras el encuentro paritario, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aceptó que en 2018 hubo un “retroceso” en la mesa de negociación con los gremios y pidió que ambas partes “hagan su autocrítica”.

“Les dije (a los referentes gremiales) al final de la reunión que tenemos que tomar como lección el retroceso de esta mesa de negociación ya que tuvimos 20 reuniones y no pudimos ponernos de acuerdo”, señaló el titular de la cartera económica. Y agregó: “No estamos en un buen momento del diálogo”.

Del otro lado, los sindicatos ya avisaron que en estas condiciones el inicio del ciclo lectivo (pautado para el 6 de marzo) será conflictivo. “Si así terminamos, así no empezamos”, sintetizó el titular de Suteba, Roberto Baradel, la posición de los gremios.

La última oferta

A contrarreloj de fin de año, el Gobierno recibió el miércoles pasado nuevamente a los docentes y les hizo una oferta que consistió en un incremento del 2% sobre el salario de diciembre de 2017, lo que completa una suba anual del 32% (más un 1,7% por material didáctico). Además, ofreció un bono de $ 7.000 para los maestros en actividad y $ 3.500 para los jubilados; y un incremento del 20% para todo 2019.

“Les dijimos a los ministros si no le daba vergüenza. Están cerrando el año con un 32% cuando la inflación por lo menos sería del 47%, o sea 15 puntos abajo”, apuntó Baradel a la salida del encuentro.

En la misma línea, la titular de FEB, Mirta Petrocini, consideró que “el bono que ofrece la Provincia no es más que un paliativo que evidencia no sólo la pérdida del poder adquisitivo, sino la falta de negociación real del Gobierno que, durante todo el año, no pudo realizar una oferta razonable para el sector”.

El día anterior, el Gobierno había cerrado un acuerdo de similares características con los estatales con la aceptación de UPCN y Fegeppba (Salud Pública, Soeme, APOC y AERI), que en conjunto agrupan a más del 50% de los representados en la administración pública bonaerense. En tanto, la negociación con los médicos fracasó el jueves luego de que Cicop denunciara que el Gobierno había sentado en la mesa paritaria a representantes gremiales de otros sectores.

