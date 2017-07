P.A.S.O. 2017: Conociendo candidatos 

De cara a las próximas elecciones, EXTRA conversó con los representantes de la lista 501/2 “1País” Patricia Gorza y Santiago Falco.

En cuanto al inicio de la campaña comentaron que a ellos no les cambia mucho estar oficialmente dentro de esta, ya que la línea de trabajo que han tenido la vienen sosteniendo desde hace 4 años con picos de diferente intensidad cuando es campaña oficial. “Este último año y medio venimos sosteniendo un ritmo de trabajo como si estuviéramos en campaña” sostuvo Gorza. El grupo va a hacer lo que ya vienen haciendo, según palabras de Patricia Gorza, que es “trabajar, recorrer los barrios, las localidades del interior, hablando con los vecinos, levantando las inquietudes, indagando cuáles son los problemas y tratando de canalizarlos a través del ejecutivo local o a través de nuestros legisladores que han colaborado mucho durante este último tiempo”.

“En las recorridas con los vecinos, los reclamos en su mayoría tienen que ver con la cuestión económica, con el salario que no alcanza, con que no se puede llegar a fin de mes como pasaba antes”. Este tema excede a los referentes del FR locales porque estos temas dependen de las políticas a nivel nacional pero lo que han hecho es apoyar los proyectos de Sergio Massa como fue la campaña “Bajemos los precios” juntando firmas y compartiendo lo que es el proyecto. “En el eje local, lo que más se recepciona son malestares con respecto a la inseguridad, con el estado de los caminos que van hacia los pueblos, con la inseguridad rural, esos son los puntos que más nos marcan los vecinos cuando hacemos un mano a mano” aseguraba Falco.

Por otra parte, Santiago nos contó como era su primera experiencia con la política: “Es una experiencia novedosa. Uno entra con muchos prejuicios, lo que hay que hacer es buscar la gente de confianza, yo particularmente lo que encontré en la gente de 1País y en 9 de julio es el respeto al compañero que trabaja al lado tuyo y esto lo hemos tenido en todos los emprendimientos que hemos emprendido” Además destacó el rol de la familia y los amigos en esta decisión debido a la cantidad de horas que le demanda. “Uno no puede hacer nada si no está de acuerdo la familia, ellos me acompañan y saben que lo que estoy haciendo es salir de la comodidad, salir de la oficina, del estudio, para cambiar la realidad que uno se queja día a día. Yo escucho a la gente que dice que no hay trabajo, el 90% de la generación de empleo la tienen las pymes pero no hay políticas de pequeñas empresas, no hay producción. En estas cosas que hacen a la vida cotidiana, nosotros no vamos a tener mucha injerencia a través de estas elecciones, acá lo que tratamos es de formar un grupo que sea un colaborador, poniendo limites donde haya que hacerlo y a su vez alentando y dando ideas nuevas, porque al no tener demasiado piso no tienen ideas creativas nuevas. Nosotros escuchamos a los vecinos, somos su voz pero no teníamos donde exteriorizarlas por eso hemos dado desinteresadamente ideas a grupos que ya tienen representación en el consejo deliberante para que ellos lo propongan” destacó Falco.

En cuanto a las otras listas internas, Patricia Gorza aseguró que las diferencias no las puede precisar ya que no sabe cuáles son sus puntos principales. Lo que tienen es un eje de campaña nacional que es el de 1País que identifica a las listas. “La relación es como en cualquier interna, hay respeto pero son competidores, cada cual en su espacio pero en una sana competencia donde cada cual va a pelear por lo suyo” remarcó.

En cuanto a la campaña sucia que se está desarrollando a nivel nacional Gorza comentó que

“creo que no es el caso en 9 de julio, es un mensaje bien entendido de toda la dirigencia de nuestra ciudad de no engancharse en esta chicana política berreta y antigua de querer ganar una campaña ensuciando a un contrincante con cosas que son verdades o no pero parece que solo existen en campaña. El vecino no tiene ganas de escuchar agresión ni como se maltrata a las personas, nosotros somos dirigentes políticos y cada cual en su vida personal puede tener sus problemas o no pero nos tienen que ver como dirigentes políticos por las formas y para lo que hacemos con la sociedad. Creo que esta campaña va a ser muy tranquila y veo mucho respeto entre todos los integrantes de todas las listas y eso es importante destacarlo porque es un mensaje que se ha entendido bien” remarcaba Gorza.

Por último, haciendo referencia a los puntos fuertes de su campaña, ambos candidatos explicaron que su compromiso con el vecino es no prometer nada porque saben que en campaña se prometen proyectos y cosas que después no dependen del ámbito de un concejal, entonces la función de ellos es tratar de ser la voz de todos los vecinos, expresar lo que les sucede en el concejo deliberante y a través de eso elaborar proyectos y normativas que contribuyan al mejoramiento de la ciudad.