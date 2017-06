NIÑOS Y NIÑAS

Aiello: “En la región pampeana llueve más y eso es consecuencia del cambio climático”

El especialista en clima de la Bolsa de Comercio de Rosario aseguró que en el presente siglo, los Niños serán más frecuentes que las Niñas. Se espera un Niño de baja intensidad para la campaña 2017/2018.

Las excesivas lluvias de los últimos meses han dejado graves consecuencias a lo largo y ancho del país. Inundaciones, anegamientos, pueblos incomunicados, caminos intransitables, pérdidas incalculables e importantes perjuicios para la producción agropecuaria. Lamentablemente, de acuerdo al doctor en Ciencias Atmosféricas, José Luis Aiello, asesor de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la influencia del cambio climático no dejará de actuar en el sistema de producción de aquí en adelante.

Según informó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR, el índice asociado al fenómeno del Pacífico Ecuatorial empieza a perfilar un Niño de baja intensidad que deberá confirmarse en agosto. Asimismo, Aiello alertó sobre las altas condiciones de humedad edáfica con las que comenzó el invierno, “evidentemente hay muchos lotes encharcados donde no se podrá sembrar”, señaló.

Apenas comenzada la siembra de invierno, la GEA dialogó con Aiello para conocer que condiciones climatológicas prevalecerán en las próximas semanas y meses, donde los agricultores deberán trazar estrategias y tomar decisiones en materia productiva.

— En un año técnicamente Niña tuvimos una gran cantidad de lluvias entre diciembre y enero en la región núcleo, ¿cuánto pensás que tuvo que ver en esto la influencia del calentamiento global?

—Parte de esas importantes inestabilidades que se protagonizaron en pleno verano se originaron por el cambio climático. Por eso es tan importante incorporar esas anomalías atmosféricas que se traducen en lluvias intensas. Pero ojo, también pueden dejar como saldo periodos secos muy fuertes y pulsos pronunciados de temperatura. Será parte del sistema de producción en adelante.

—¿La influencia del cambio climático retrocederá o la situación de la atmosfera seguirá desestabilizándose?

—Esta influencia continuará, sin lugar a dudas. Los constituyentes atmosféricos, que alteran el balance radiactivo de la atmósfera y son causantes de sus cambios, seguirán activos. Incluso aun cuando el hombre no inyecte más contaminantes durante las próximas décadas. El efecto va a seguir operando sobre las temperaturas de los mares. Los océanos actúan absorbiendo la mayor parte del calor del planeta.

—Entonces, se puede decir que vamos a una serie climática cada vez más influida por esto, o sea ¿habrá Niñas más moderadas o en menor cantidad y Niños dominando sobre las estadísticas?

—Sí, esta será una de las consecuencias. Los Niños serán más frecuentes que las Niñas durante el presente siglo.

—Volviendo a cuestiones más locales, en este año que se proyecta una gran campaña de trigo, ¿cómo ves que se puede presentar el invierno? ¿Puede haber problemas de excesos en la región pampeana durante la siembra en junio o julio?

—Si las lluvias son normales no tendremos grandes problemas, pero la situación de la que se parte es difícil. No perdamos de vista que entramos a un invierno con altas condiciones de humedad edáfica y el periodo invernal es donde se producen las menores evapotranspiraciones. Evidentemente hay muchos lotes encharcados donde no se podrá sembrar.

— Niña, Niño, neutro quizás, ¿se puede saber hoy cómo va a estar actuando el Pacífico para la próxima campaña gruesa?

—Hoy los modelos de pronóstico climático están mostrando un Niño de baja intensidad para la campaña 2017/2018. La definición más precisa la tendremos en agosto, un mes antes del comienzo de la primavera. Si el año se confirma Niño vamos a describir las consecuencias para los distintos cultivos como hemos hecho todos los años en GEA.

—Desde hace 5 años venimos midiendo en GEA fuertes lluvias con grandes montos finales superando las medias zonales, incluso en años con indicadores neutrales o como en esta campaña con Niña técnica. ¿Qué lectura haces en lo personal al respecto?

—En la región pampeana llueve más y eso es consecuencia del cambio climático. La región más evidente es el oeste, donde áreas marginales que conformaban el límite pampeano pasaron a tener producciones agrícolas importantes. Allí se destacan áreas de La Pampa y San Luis fundamentalmente.

—¿Qué podes aconsejarle al productor de cara a la nueva campaña?

—En primer lugar que tome información seria acerca de las posibilidades científicas en el tratamiento del clima dado que hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas. En segundo lugar que tome un seguro climático. Con esta inestabilidad que se manifiesta hay que tomar precauciones.