Nepotismo bonaerense: ¿Se termina?

Paula Elustondo, hija del ministro de Ciencia, una de las primeras en renunciar.

La hija del ministro de Ciencia y Tecnología, Paula Elustondo, oficializaría su renuncia al cargo de “Directora provincial de Comunicación y Relaciones Internacionales” en la cartera que encabeza su padre, Jorge Elustondo. “Firma el decreto y yo me voy ese mismo día”, aseguró Elustondo. “Soy ante todo coherente, apoyo y seguiré apoyando el proyecto de María Eugenia Vidal me convenga o no me convenga a mí”, explicó.

Para ocupar ese cargo, la mujer debió pedir licencia por el trabajo que tiene en la Municipalidad de Pergamino. “Yo todavía tengo el puesto de Directora de Comunicación y Prensa en la Municipalidad de Pergamino del cual me pedí licencia sin goce de sueldo. De repente me encontré con un padre ministro que me metió por la ventana en cualquier lugar”, señaló la mujer y amplió: “No dudé ni un segundo en irme”.

Asimismo, Paula Elustondo aseguró que, en línea con la austeridad que se pregona, no ingresará nadie nuevo para ocupar su rol: “No se va a tomar a nadie de afuera, es un equipo muy groso, todos de La Plata y con sueldos que la Provincia ya venía pagando desde antes de nuestro arribo y ya tienen la confianza de mi padre”, resaltó.

Respecto a la medida de la gobernadora, la por ahora funcionaria fue categórica: “No estoy de acuerdo porque me parece que pagan justos por pecadores. Habría que ver los casos en particular. Hay mucha gente idónea que puede ser familiar y se tiene que ir”. No obstante, aclaró: “Soy ante todo coherente, apoyo y seguiré apoyando el proyecto de María Eugenia Vidal“.

Cabe recordar que el decreto, que prohíbe que familiares de funcionarios del Gabinete tengan cargos en el Gobierno- también había sido cuestionado por Jacinta De la Torre, hija y secretaria del ministro de Producción, Joaquín De la Torre, quien tras conocer la decisión dijo: “En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludez”.

Fuente: Agencia Nova