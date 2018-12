Motocross: Copa del Oeste

El fin de semana pasado se desarrolló en la ciudad de Gral. Villegas la última fecha del campeonato del Oeste de Motocross donde participa el equipo de nueve de julio Mas MX Racing Team. El piloto local Mathias Schnurr, defensor del título en la categoría máster A, finalizó en la la 6ta posición en las dos mangas disputadas otorgándole 20 puntos en la general y quedándose de esta manera con el sub campeonato de la categoría.

El campeonato fue ganado por el pampeano Javier Yoffe quien disputó mano a mano con Schnurr cada Punto del campeonato.

De esta manera concluye otro buen año para el piloto local que no sólo logró este sub campeonato si no que también a nivel nacional en el campeonato argentino de motocross en la categoría MX3 A obtuvo el 4to lugar.

Otro Punto a destacar este año para el piloto local, fue la inauguración de su pista de motocross Complejo Los Sauces MX, la cual marco la vuelta del motocross a la ciudad de nueve de Julio y promete más espectáculos en el futuro.

Posiciones luego de finalizadas las 8 fechas del campeonato:

Categoría Promo Open

4to Alejandro Modini

8vo Carlos Katy Segovia

Categoría Máster A

2do Mathias Schnurr

11° Carlos Katy Segovia

Categoría Máster B

5to Fabricio Ramírez

9no Sergio Guazzaroni

El equipo Más MX Racing Team agradece a las empresas, colaboradores y amigos que estuvieron presentes durante todo el año en ambos campeonatos haciendo posible su participación.