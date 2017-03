Mejorando el futuro

ENTREVISTA A FEDERICO BELLINI, DIRECTOR DEL CUN.

El Centro Universitario Nuevejuliense dirige dos casas en La Plata; por medio de una beca, los chicos que quieren estudiar una carrera fuera de 9 de julio y no tienen el dinero como para poder pagar un departamento, pueden anotarse y tener un lugar en unas de esas dos casas. Estas casas son el hogar de muchos estudiantes que desean obtener un título y mejorar su futuro.

SEMANARIO EXTRA: ¿Cómo llegaste a ser el presidente del CUN?

FEDERICO BELLINI: Antes que nada quería agradecer por el espacio y por acercarse a hablar conmigo. Yo fui becado del centro muchos años, viví en la casa de calle 37 cuatro años y tenía cercanía con los chicos de la comisión directiva anterior a la nuestra. Llegó un momento en el que ellos no podían desempeñar más el rol de comisión directiva y juntaron gente para armar una comisión nueva. Gente cercana al centro. No pensaba en ser presidente, pero en el momento de asignar roles, fue lo que me tocó, estoy contento de que haya sido así, ya hace casi un año.

SE: ¿Qué se siente estar a cargo del CUN? ¿Es difícil?

FB: Es una tarea a veces compleja. Teniendo en cuenta que son 19 chicos en cada casa y son 38 familias las que hay detrás, entonces por ahí demanda más tiempo del que pareciera, también demanda una responsabilidad muy grande por todos los chicos que están ahí adentro, las familias te piden que los cuides, un poco están al cuidado del centro. Hay cosas que quizás se habían desarmado, como la personalidad jurídica, hubo que trabajar mucho en eso al principio para que volviera a estar en regla el centro. Los primeros meses fueron los más complejos, después se fueron organizando eventos, bailes y rifas que te tienen bastante ocupado, no es fácil, pero es lindo. Hay que tener en cuenta que también uno tiene su trabajo, su estudio; yo estudio, todavía no terminé, hay que saber llevarlo.

SE: ¿El gobierno les da dinero para mantener las casas o todo lo que recaudan es por medio de bailes y rifas?

FB: El sustento del centro, son todos recursos propios del mismo. Ahora me voy a juntar con el intendente Barroso para ver si podemos gestionar algún subsidio, que desde el año pasado entre él y Vivani estamos viendo si sale algo para poder refaccionar una de las casas, la de la calle 10, que es la que más deteriorada está.

SE: ¿Los chicos que viven en el CUN pagan algo?

FB: Si, pagan una cuota y los impuestos. Son 19 por cada casa, se calcula el total y se divide entre ellos, pagan para mantener la casa. La cuota social es fija y en este momento son 500 pesos.

SE: ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar al CUN?

FB: Es una beca habitacional, las inscripciones son generalmente entre octubre y diciembre de cada año. Los requisitos que nosotros pedimos son: analítico del colegio si ya lo tienen o un certificado que corrobore que terminaron o están por terminar el último año, certificado de inscripción de la facultad o instituto en la que van a estar estudiando una carrera universitaria o terciaria y una planilla de buena salud. Este año vamos a incorporar nuevos requisitos. Hay cosas que a veces no son muy transparentes, el centro es para las familias que no tienen recursos para mantener a sus hijos en otras ciudades y por ahí hay veces que familias que pueden pagar un alquiler le sacan el lugar a otros que lo necesitan más.

SE: ¿Qué pasa si un chico deja de estudiar a mitad de año?

FB: Se estudia el caso teniendo en cuenta la expectativa que tiene el chico para el próximo año. Es bastante común ver que a un chico no le guste la carrera que siguió o que sienta que no es lo que le va a gustar cuando empiece a trabajar. Hay cosas que se ven realmente cuando empezás a estudiarlo, vivir toda la vida con una carrera que por ahí no es lo que te gusta es difícil. Entonces es lógico que se pare al principio y decir que no es lo que les gusta. Se tiene en cuenta la situación de lo que el chico quiere hacer el año próximo, si te dice que tiene ganas de seguir estudiando, pero no por otra cosa no se puede quedar en la casa, sino porque vivir con 18 personas más y no tener ganas de hacer nada molesta a los demás chicos.

SE: ¿Proyectos para este 2017?

FB: Estamos con el proyecto “jóvenes del futuro” que se retoma después de muchos años para reformar las dos casas. Lo del taller móvil de la escuela técnica es un poco el principio de eso. Es un principio para todo lo que podamos hacer después con el subsidio que nos den de parte de la municipalidad y de la provincia desde la cámara de diputados. Para achicar un poco el trabajo. La obra grande sería con los subsidios. Primero queremos hacer una sala de estudios en la casa de la calle 10, porque no tiene una. Esa casa se inundó en el año 2013, tenía dos metros de agua adentro y está todo muy deteriorado, las consecuencias de eso siguen apareciendo hoy en día.

Dentro de poco vamos a sacar rifas, tenemos pensado armar alguna colecta de sangre. Las subcomisiones están empezando a funcionar de nuevo, después de muchos años. Cuando esté un poco más concreto se va a saber mejor.

Las dos casas que alojan a los estudiantes necesitan reformas y mantenimiento. Tal vez sea buena idea colaborar para que más chicos nuevejulienses puedan tener un futuro.

—————– EN UN CUADRO ——————————–

2017 CON 20 NUEVOS ESTUDIANTES

Se renovaron becas a los estudiantes universitarios que conviven en las dos casas que el C.U.N tiene en la Ciudad de La Plata, además se entregaron 20 becas más a nuevos estudiantes que cursarán sus estudios en la ciudad Capital.

Becados renovantes

Alaniz, Silvina Mabel

Alonso, Mauricio

Bagnatti, Jorgelina

Castiñeyra, Camila

Castiñeyra, Franco

Castiñeyra, Gabriel

Castro, Joaquín Nicolás

Corona, María Sol

Dellafontana, Camila

Diaz, Bruno

Leguizamón, Soledad

Losada, Florencia

Martin, Johanna

Martinelli, José Andrés

Martini, Gastón Nicolás

More Ramirez, Nicolás

Rambosio, David Agustín

Rossi, Helena

Schell, Tomás

Becados ingresantes 2017

Anco, Cristian

Anco, Facundo Jesús

Barbieri, Sofia

Bazzana Petraglia, Federico

Bernal, Florencia Ayelen

Cordero, Rocío

Depetri, Melani

Gailach, Rodrigo Iván

Gaviño, Eric Román

Gonzalez Saavedra, Catalina

Guerrero, Luciana Gisela

Iturralde, Fernando

Macchione, Juan Nicolás

Palacios, Maria Luz

Pisano, Olivia

Scasso, Guillermina

Spatafora, Coral

Trillo, Facundo Isaac

Villalba Cabral, Juan Ignacio

Becados suplentes 2017

More Ramirez, Lucas Ariel