Massismo: “El ajuste no lo debe pagar el pueblo”

La diputada de la fuerza liderada por Sergio Massa, Graciela Camaño, manifestó su preocupación por la falta de empleo y el aumento en los índices de desocupación: “Hace dos décadas que venimos con dos dígitos de desocupación y dos dígitos de trabajo no registrado, y eso tiene consecuencias, hace que la gente caiga en la pobreza”.

En el marco de su participación en un evento organizado por la Pastoral Social en la ciudad de Mar Del Plata cuyos ejes se centran en “Erradicación sostenida del trabajo infantil y trabajo forzoso” y “Argentina: la relación entre el trabajo y la pobreza”, la diputada nacional por el Frente Renovador se refirió a la crisis económica que atraviesa Argentina.

Es así que Graciela Camaño manifestó que “en el país los desaciertos en materia económica han llevado a enriquecer a unos pocos y han generado un pueblo empobrecido”.

“El ajuste no lo debe pagar el pueblo. No cuenten con el Frente Renovador para ajustar ni a los trabajadores, ni a la Pymes, ni a los comerciantes, ni a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Espero que el Gobierno escuche y que el ajuste no lo paguen los de abajo”, agregó Camaño en referencia a la postura del espacio liderado por Sergio Massa.

La diputada asimismo remarcó: “Hoy en la Argentina tenemos un problema muy serio con la pauperización del trabajo. Hace dos décadas que venimos con dos dígitos de desocupación y dos dígitos de trabajo no registrado, y eso tiene consecuencias, hace que la gente caiga en la pobreza”, en tanto que deseó que “la clase dirigente pueda comprender esta realidad, asumirla y transformarla”.

En referencia a la ciudad balnearia, Camaño reflexionó que “Mar del Plata sufre los impactos económicos más que nadie. La textil está en franca extinción desde hace rato; la pesquera viene de mal en peor por falta de decisión política de los diferentes gobiernos; y la turística que es de un turismo interno, por lo que si los argentinos están con padecimientos o es más conveniente veranear en otro país, lo sufre como lo viene haciendo en las últimas temporadas”.