Publicado 20/02/2017 11:47 / Municipal

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: RETIRO DE CERTIFICADOS

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ComunicadoLa Dirección General de Bromatología informa que se encuentran para retirar en su oficina de Cavallari 121, los siguientes certificados del curso-taller de manipulación de alimentos:

ALBARRACIN DAIANA GISEL

ARMENTEROS NAYLA NOELIA

AMATO MARIA CAMILA

BAIZ DARIO RUBEN

BARBUTTI FERMIN

BARRETO TATIANA

BEZEK LUIS GUSTAVO ALBERTO

BORRIONE EDUARDO

BOSSIO EDUARDO ALBERTO

BRACCO DEL RIO ALEJANDRA

BRANCE MAXIMILIANO

CASTEARENA JOSÉ LUIS

CASTRO RAMOS LAUTARO ANGEL

CHAFFARDON EDAURDO

CORONEL ESTELA MARA

CURIA GILDA BEATRIZ

DE LORENZO GRACIELA

DE MARSICO MAXIMILIANO

DI RISIO MARIA INES

DIEZ ESTEFANIA

ESCALADA ADRIANA INES

FLORES ANDREA ROMINA

FRONTERA KARINA ELIZABETH

GABINO MARIA LUCIA

GALDOS MICAEL

GARILIO GONZALO

GODOY OSCAR

GODOY RAÚL

GOIZUETA MERCEDES

GONGORA MARIANA

GONZALEZ DENIS ARIEL

GRANATO SILVINA VALERIA

GRANDE YANINA JULIETA

HUERTA MARIA JOSE,

IMPINISI CECILIA

IRUSTA JUAN FRANCISCO

JAIME MARIA JOSE

JORGE CESAR ALBERTO

LAMBERTUCCI NATALIA

LIZASO ROSA CARINA

LOPEZ BLASCO MARIA VIRGINIA

LOPEZ DIEGO FERNANDO

LOPEZ RODRIGUEZ MATIAS

MADERO MARIELA CECILIA

MANGIONI NORMA GABRIELA

MARI MARCELO JAVIER

MARI YANINA LORENA

MARQUEZ DAIANA YASMIN

MARTINEZ ALICIA LUJAN

MARTINEZ DAIANA LORENA

MATORRA MARIA LUJAN

MATTA GUILLERMO MIGUEL

MEDINA CECILIA ANDREA

MENDEZ PATRICIA

MIGLIARDI BRUNO AXEL

MIRADA LAURA ELIZABETH

OJEDA MARIA YESICA ELISABET

ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES

PAIS ROMINA ANABELLA

PEREZ MARIANA

PEREZ MARIANA MARCELA

PETRALLI ESTEBAN FEDERICO

PICARDO GISELA SOLEDAD

PRADO FLORENCIA

QUIROGA FABIO EMIR

REGALIA RODRIGUEZ MARIA

RIELO MARCELA ANDREA

RIOS MARIA BELEN

RIVAS SILVIA ANDREA

RODRIGUEZ MARIA ISABEL

ROSSI HECTOR

SAVINO ANAHI SOLEDAD

SCARNICHIA JUAN MANUEL

SCHELL M.DE LOS ÁNGELES

SERONERO YANINA ISABEL

TABARES VANESA

TERUEL LEANDRO RUBEN

TORRES LUIS ALBERTO

TRINIDAD NILDA CAROLINA

UNSAIN ALAN

URQUIZA DAIANA SOLEDAD

VALGUARNERA SALVADOR ALEJANDRO

ZANI CLAUDIO GONZALO

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