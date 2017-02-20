MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: RETIRO DE CERTIFICADOS

La Dirección General de Bromatología informa que se encuentran para retirar en su oficina de Cavallari 121, los siguientes certificados del curso-taller de manipulación de alimentos:
ALBARRACIN DAIANA GISEL
ARMENTEROS NAYLA NOELIA
AMATO MARIA CAMILA
BAIZ DARIO RUBEN
BARBUTTI FERMIN
BARRETO TATIANA
BEZEK LUIS GUSTAVO ALBERTO
BORRIONE EDUARDO
BOSSIO EDUARDO ALBERTO
BRACCO DEL RIO ALEJANDRA
BRANCE MAXIMILIANO
CASTEARENA JOSÉ LUIS
CASTRO RAMOS LAUTARO ANGEL
CHAFFARDON EDAURDO
CORONEL ESTELA MARA
CURIA GILDA BEATRIZ
DE LORENZO GRACIELA
DE MARSICO MAXIMILIANO
DI RISIO MARIA INES
DIEZ ESTEFANIA
ESCALADA ADRIANA INES
FLORES ANDREA ROMINA
FRONTERA KARINA ELIZABETH
GABINO MARIA LUCIA
GALDOS MICAEL
GARILIO GONZALO
GODOY OSCAR
GODOY RAÚL
GOIZUETA MERCEDES
GONGORA MARIANA
GONZALEZ DENIS ARIEL
GRANATO SILVINA VALERIA
GRANDE YANINA JULIETA
HUERTA MARIA JOSE,
IMPINISI CECILIA
IRUSTA JUAN FRANCISCO
JAIME MARIA JOSE
JORGE CESAR ALBERTO
LAMBERTUCCI NATALIA
LIZASO ROSA CARINA
LOPEZ BLASCO MARIA VIRGINIA
LOPEZ DIEGO FERNANDO
LOPEZ RODRIGUEZ MATIAS
MADERO MARIELA CECILIA
MANGIONI NORMA GABRIELA
MARI MARCELO JAVIER
MARI YANINA LORENA
MARQUEZ DAIANA YASMIN
MARTINEZ ALICIA LUJAN
MARTINEZ DAIANA LORENA
MATORRA MARIA LUJAN
MATTA GUILLERMO MIGUEL
MEDINA CECILIA ANDREA
MENDEZ PATRICIA
MIGLIARDI BRUNO AXEL
MIRADA LAURA ELIZABETH
OJEDA MARIA YESICA ELISABET
ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES
PAIS ROMINA ANABELLA
PEREZ MARIANA
PEREZ MARIANA MARCELA
PETRALLI ESTEBAN FEDERICO
PICARDO GISELA SOLEDAD
PRADO FLORENCIA
QUIROGA FABIO EMIR
REGALIA RODRIGUEZ MARIA
RIELO MARCELA ANDREA
RIOS MARIA BELEN
RIVAS SILVIA ANDREA
RODRIGUEZ MARIA ISABEL
ROSSI HECTOR
SAVINO ANAHI SOLEDAD
SCARNICHIA JUAN MANUEL
SCHELL M.DE LOS ÁNGELES
SERONERO YANINA ISABEL
TABARES VANESA
TERUEL LEANDRO RUBEN
TORRES LUIS ALBERTO
TRINIDAD NILDA CAROLINA
UNSAIN ALAN
URQUIZA DAIANA SOLEDAD
VALGUARNERA SALVADOR ALEJANDRO
ZANI CLAUDIO GONZALO