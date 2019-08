Luz de noche

(Por Juan Manuel Jara)

Y una tarde de agosto volvió la luz. La semana pasada se reinauguró el balizamiento de la pista del aeródromo local lo que va a facilitar la realización de vuelos nocturnos. “Una idea de hace tiempo y que hoy, luego de mucho trabajo, pudimos concretarla con tecnología led”, explica Alberto Badano, presidente de la CD del aeroclub local.

Julio Mascheroni, tesorero de la entidad cuenta que lo que se hizo es “un rebalizamiento porque ya hubo uno. En su momento cuando corría Yoyo Maldonado usaba mucho la pista y decidió hacer una donación al club e hizo el balizado completo“.

Agrega que “ese sistema tenía un control remoto que se podía prender desde el avión. La caja estaba en el exterior y lamentablemente dos rayos terminaron con ese equipo. En su momento se decidió renovar por iluminación led. Pero un mal asesoramiento implicó que se cambiaran las luminarias pero no los transformadores, así que quedó todo en desuso en poco tiempo“.

Por su parte, Badano explica que “hoy, después de varios años en los cuales se reacomodó el aeroclub, se pudieron reemplazar esos transformadores para ese tipo de iluminación, renovar las plaquetas de las luces que se habían quemado“.

Cuestión de números. Fueron tres los socios que hicieron el trabajo principal, que colaboraron soldando cables, poniendo todo técnicamente a punto. Pero cada miembro de la CD también estuvo detrás de este esfuerzo. Además de trabajo, el rebalizamiento implicó una inversión. Mascheroni, tesorero de la CD, explica que “el dinero sale del arrendamiento del campo. Tenemos una mano muy grande del Municipio. Pero hay una ley provincial que indica que es obligación que este tipo de obras se haga con el 60 por ciento de lo que nos deja el arrendamiento del campo, entonces era lógico hacerlo, era lo que teníamos que hacer”.

El tener la pista con el sistema de balizamiento es importante para vuelos sanitarios, o si hay una nave en emergencia y debe aterrizar. Ahora lo puede hacer acá. “Ya está habilitado por ANAC (Administracion Nacional de Aviación Civil)“, agrega Badano, “falta que se pueda prender por radio desde el avión, pero la habilitación está aunque no es habitual el tránsito de vuelos nocturnos. La idea de hacer esto es principalmente por vuelos sanitarios. Después está el uso de nuestros socios, para aquellos que vienen a la escuela, puedan seguir la carrera localmente y el vuelo nocturno es una capacitación especializada“. Es de destacar que el entrenamiento hace al piloto. La aviación es relativamente cara. Pero, según Badano, “el problema es permanecer entrenado. Y nos pasa a todos los pilotos. Ese es el problema de base. La falta de entrenamiento. Luego cada avión tiene sus particularidades y su entrenamiento específico. Pero para hacer bien las cosas hay que estar entrenado“.

Hay un plan de la ANAC para balizar los aeródromos del interior. Con este sistema activo, el aeródromo de 9 de Julio se suma al listado junto con Los Toldos, Saladillo, Bolívar, Villegas. Hoy el aeroclub cuenta con cuatro aeronaves a motor y cuatro planeadores. Un desafío es la renovación del plantel de aeronaves pero “para eso hay que vender o cambiar alguna de las que tenemos. El gran objetivo sería comprar un avión de entrenamiento avanzado para hacer vuelos nocturnos, vuelos por instrumentos” sueña en voz alta Mascheroni.

El tener la pista habilitada para la realización de vuelos nocturnos no implica que se brinde el servicio de vuelos sanitarios. La explicación es la siguiente y la da el propio Badano: “el avión sanitario es trabajo aéreo y no lo puede hacer una entidad sin fines de lucro como un aeroclub. Lo debe hacer una empresa privada. Como todo en el país se puede, pero no se debe. El aeroclub no tiene ese servicio ni lo va a tener. El problema es cuando pasa lo que nunca pasa. Imaginate un fallecimiento en vuelo y la demanda que eso implica. Sí puede venir a operar un avión de la provincia o de un privado. Pero acá no hay avión sanitario“.

El balizamiento le da al aeroclub local el soporte para operar las 24 horas. El acto de reinauguración implicó unos vuelos nocturnos que tuvieron buena repercusión por lo que en los próximos días, la CD va a dar a conocer un cronograma para poder hacer vuelos de bautismo nocturnos.